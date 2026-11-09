Rize\'den gelen görüntüler inanılmaz! Kar 70 santimetreye ulaştı

Rize'de kasım ayının ilk günlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek rakımlı bölgelerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Güneysu ilçesinde yaklaşık 1800 metre rakımda bulunan Handüzü Yaylası'nda kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasıyla kış manzaraları ortaya çıktı. Karla kaplanan yollar ve yayla çevresi beyaz örtü altında kalırken, bölgede etkili olan tipi de ulaşımı olumsuz etkiledi.

HANDÜZÜ YAYLASI'NDA ULAŞIM ZORLAŞTI

Handüzü Yaylası'nda 5 Kasım'da başlayan kar yağışı, hafta sonu etkisini artırdı. 8 Kasım'da bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı, kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

RİZE'NİN DİĞER YAYLALARI DA KAR ALTINDA

Kar yağışı yalnızca Handüzü ile sınırlı kalmadı. Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder, Kavrun, Huser, Avusor ve Samistal yaylaları da beyaza büründü. Bölgeden gelen son haberlerde İkizdere ilçesindeki Cimil Yaylası'nda kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı, Ovit Dağı çevresinde ise 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Ovit Dağı güzergahında kar nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı.

METEOROLOJİDEN BUZLANMA VE TİPİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 Kasım'da yayımlanan değerlendirmesinde, Rize'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riskine dikkat çekildi. Kuvvetli yağış uyarısının 9 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerine kadar geçerli olduğu belirtildi. Yüksek rakımlı yaylalara çıkacak sürücülere kış lastiği ve zincir bulundurmaları, görüş mesafesini düşüren tipiye karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi.