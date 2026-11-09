Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı - Son Dakika
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Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

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Van\'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı
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Van\'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı
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Van’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1032 personel ve 450 iş makinesiyle karla mücadele çalışması başlattı. Bitlis’te ise Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi, jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van’da iki günden bu yana aralıklarla devam eden sağanak, yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

97 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KAPANDI

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, kapanan yollarda ve kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

1032 PERSONEL VE 450 İŞ MAKİNESİYLE ÇALIŞMA

Kar yağışıyla harekete geçen ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Kent genelinde 1032 personel ve 450 iş makinesiyle sürdürülen çalışmalarda, yolların kısa sürede açılması hedefleniyor.

AHLAT-MALAZGİRT KARA YOLUNDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Olumsuz hava koşulları Bitlis’te de etkili oldu. Ahlat- Malazgirt kara yolunda mahsur kalan 8 kişi, jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kara yolunda mahsur kalanların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

3 ÇOCUK GÜVENLE İLÇE MERKEZİNE ULAŞTIRILDI

Açıklamada, mahsur kalan 3 araçtaki 5 yetişkin ve 3 çocuğun sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilçe merkezine ulaştırıldığı bildirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların süreceği vurgulandı.

Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı
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Kaynak: AA
Van Büyükşehir BelediyesiMalazgirtJandarmaGüncelBitlisYaşamÇocukAhlatVanSon Dakika

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