Van\'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

Van’da iki günden bu yana aralıklarla devam eden sağanak, yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

97 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KAPANDI

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, kapanan yollarda ve kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

1032 PERSONEL VE 450 İŞ MAKİNESİYLE ÇALIŞMA

Kar yağışıyla harekete geçen ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Kent genelinde 1032 personel ve 450 iş makinesiyle sürdürülen çalışmalarda, yolların kısa sürede açılması hedefleniyor.

AHLAT-MALAZGİRT KARA YOLUNDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Olumsuz hava koşulları Bitlis’te de etkili oldu. Ahlat- Malazgirt kara yolunda mahsur kalan 8 kişi, jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kara yolunda mahsur kalanların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

3 ÇOCUK GÜVENLE İLÇE MERKEZİNE ULAŞTIRILDI

Açıklamada, mahsur kalan 3 araçtaki 5 yetişkin ve 3 çocuğun sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilçe merkezine ulaştırıldığı bildirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların süreceği vurgulandı.