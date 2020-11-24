Rizeliler arabada "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi - Son Dakika

Rizeliler arabada "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi

24.11.2020 19:37

Rize'de, "Aracınla gel, eğlenceye katıl" sloganıyla başlatılan "Arabalı Sinema Gecesi" etkinliğiyle sinema keyfi arabalara taşındı.

Rize'de, "Aracınla gel, eğlenceye katıl" sloganıyla başlatılan "Arabalı Sinema Gecesi" etkinliğiyle sinema keyfi arabalara taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Rize Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle sinema etkinliği düzenledi.

Sahil Oto Parkında oluşturulan alana otomobilleriyle gelen vatandaşlar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi. Etkinliğe, yaklaşık 650 araç katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rizelilerin pandemi sürecinde sinema gösterimlerinden mahrum kalmamalarını istediklerini söyledi. Açık alanda, herkesin arabasında izleyebileceği bir etkinliğin en sağlıklısı olduğunu belirten Alemdaroğlu, "Rize Belediyesinin çok büyük gayretleri var. Rize'de bir ilki yaşıyoruz. Yeni yeni etkinliklere vesile olacak pandemide önceliğimiz sağlığımızı korumak. Ama sosyal ihtiyaçlarımızı en sağlıklı şekilde karşılayacak etkinliklere de her zaman açığız. Umarım devamında farklı etkinlik yaşarız." dedi. Alemdaroğlu, bu etkinliğin Türkiye'nin farklı yerlerinde örnekleri olduğunu ifade ederek, "Rize'de yapılıyor olması insanları mutlu etti. Algıyı değiştirdik. İstersek başarabiliriz. Hava şartları çok önemli. Çok fazla tarih erteledik yağışlı bölge olduğu için. Bu akşam çok iyi bir atmosferde Rizelilerin sahip çıktığı etkinlik, güzel bir akşam." diye konuştu. Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar ise filmi en önde izleyebilmek için 2 saattir arabanın içinde beklediklerini kaydederek, etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Rizeliler arabada 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Rizeliler arabada 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Rizeliler arabada 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Rizeliler arabada 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi

Turizm, Mucize, Sinema, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rizeliler arabada '7. Koğuştaki Mucize' filmini izledi - Son Dakika


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