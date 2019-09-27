Robert de Niro ve Al Pachino'yu bir araya getiren 'Irishman' filmi eleştirmenlerden tam not aldı
24 dakika önce
Oscar ödüllü efsane yönetmen Martin Scorsese'nin Netflix için Robert De Niro ve Al Pacino'yu bir araya getiren gangster filmi 'Irishman' (İrlandalı Adam) eleştirmenlerden tam not aldı.
Oscar ödüllü efsane yönetmen Martin Scorsese'nin Netflix için Robert de Niro ve Al Pacino'yu bir araya getiren gangster filmi 'Irishman' (İrlandalı Adam) eleştirmenlerden tam not aldı.
Uzun süren yapımı ve yaklaşık 160 milyon dolar ile Scorsese'nin bugüne kadar ki en pahalı filmi olması ile çok konuşulan Irishman, 2019 New York Film Festivali'nde eleştirmenler ve sinema endüstrisinden oluşan bir izleyici grubuna gösterildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:15
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