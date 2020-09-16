SPOR Robert Prosinecki Daha iyi bir takım olacağız - Son Dakika

SPOR Robert Prosinecki Daha iyi bir takım olacağız

Robert Prosinecki: Daha iyi bir takım olacağızDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonuna 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle başlayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki değerlendirmelerde bulundu.

Robert Prosinecki: Daha iyi bir takım olacağız

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonuna 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle başlayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki değerlendirmelerde bulundu. Cumartesi günü iç sahada oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Hırvat çalıştırıcı, "Daha iyi takım olacağız" diye konuştu.

Sezon başı olduğu için takımda eksiklerin bulunduğu dile getiren Prosinecki, "Eksiklerimizi gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımın kalitesi çok yüksek. Biz bu durumdan kurtulacağız. Sezon öncesi çok fazla hazırlık maçı yapamadık. Bunun da bir etkisi oldu. Trabzonspor maçı zor bir karşılaşma olacak. Elimizden gelen her şeyi yaparak bu durumdan kurtulmanın yollarını arıyoruz" dedi.

FUTBOLCULARINA GÜVENİYOR

Futbolcularından saha içinde daha kompakt bir oyun tarzı benimsemelerini isteyen deneyimli teknik adam, "Ben futbolcularıma çok güveniyorum. Türkiye'de transferden bahsetmek en çok sevilen detaylardan bir tanesi. Üstelik bir mağlubiyetten sonra herkes transfer ister. Birkaç eksiğimiz var. Hafta içinde Fabiano Leismann'ı kadromuza kattık. Deneyimli ve bize çok şey katacak bir futbolcu. Bir iki pozisyonda daha bize katkıda bulunacak futbolcu alabiliriz. Futbolcularımızın arzulu ve istekli çalıştıklarını görüyorum. Göztepe maçı yanıltıcı bir skor oldu" şeklinde konuştu.

"TRABZON MAÇI ZORLU GEÇECEK"

Trabzonspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Prosinecki, "Trabzonspor da lige iyi başlayan takımlardan değil. Onlar da mağlubiyet aldılar. Biz bu maçta bir iki değişiklik yapabiliriz. Bu da taktik anlamda olur. Oyuncularımız ve biz bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Rakibimizin durumu ortada. Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İstekli ve arzulu bir maç bekliyorum" ifadelerini kullandı.

SAKIB AYTAÇ İDDİALI

Denizlispor'un yeni transferlerinden sol bek Sakıb Aytaç, Göztepe karşılaşması sonrasında büyük üzüntü yaşadıklarını ancak toparlanacaklarını söyledi. Gereken dersleri çıkardıklarını anlatan Sakıb, "Hatalarımızı eksiklerimizi görebiliyoruz. Trabzonspor'un da eksikleri var. Bu hafta iyi çalışarak rakibimizin olumlu olumsuz yönlerini iyi değerlendirerek maça çıkacağız. Mutlu bir sonuçla lige devam etmek istiyoruz. Adaptasyon sürecini çabuk atlatıp, takım halinde iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

SPOR Robert Prosinecki Daha iyi bir takım olacağız

Spor Toto Süper Lig, Robert Prosinecki, Denizlispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Robert Prosinecki Daha iyi bir takım olacağız - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı         
18:06
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 19:15:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Robert Prosinecki Daha iyi bir takım olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei