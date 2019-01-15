Robinho: "Takım Olarak Rüyamız Şampiyon Olmak"

İyi odaklanarak ve çalışarak sezon sonu mutlu sona ulaşabileceklerini söyleyen Medipol Başakşehir'in yeni transferi Robinho, "Bütün takım olarak rüyamız, istediğimiz şey şampiyon olmak.

İyi odaklanarak ve çalışarak sezon sonu mutlu sona ulaşabileceklerini söyleyen Medipol Başakşehir'in yeni transferi Robinho, "Bütün takım olarak rüyamız, istediğimiz şey şampiyon olmak. Bence bunu yapacak kaliteye sahibiz" dedi.



Medipol Başakşehir'in devre arası transfer döneminde DG Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Robinho, kulübün medya departmanına açıklamalarda bulundu. Başakşehir gibi büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız, "Böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Çünkü Başakşehir'in hedefleri büyük. Sadece Türkiye'de değil, diğer platformlarda da Başakşehir formasını giyip çok başarılı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"Başakşehir'den teklif aldığımda çok mutlu oldum"



Medipol Başakşehir'e transfer sürecinin nasıl geliştiğine de değinen Robinhıo, "Başakşehir'in ilgisini duyduğumda ve teklif aldığımda çok mutlu oldum. Ama benim bir avukatım var ve bu tarz görüşmeleri avukatım yapıyor. Ama tabii ki burada oynayabilecek olmak beni çok mutlu etmişti" açıklamasında bulundu.



"Buraya gelmeden önce Adebayor ile konuştum"



Turuncu-lacivertli takıma gelmeden önce Adebayor ile de iletişime geçtiğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Bana kulübün ne kadar mükemmel olduğunu anlattı. Adebayor ile futbol oynamanın mutluluğunu Manchester City'de yakalamıştım, çok mutluyduk o günlerde. Aynı mutluluğu burada yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



"İstediğimiz şey şampiyon olmak"



İyi çalıştıkları takdirde şampiyon olacaklarına inancının tam olduğunu sözlerine ekleyen Brezilyalı yıldız, şunları söyledi:



"Bütün takım olarak rüyamız, istediğimiz şey şampiyon olmak. Bence bunu yapacak kaliteye sahibiz. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey; odaklanmak ve çalışmak. Ben inanıyorum ki eğer kendimizi tamamen bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz."



"Aile ortamının içine geldim"



Medipol Başakşehir'de çok güzel bir ortam bulduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Çok kısa bir süre önce geldim, beni çok güzel şekilde ağırladılar. Burada daha önce beraber oynadığım arkadaşlarım var. Zaten Başakşehirli bütün oyuncuları tanıyorum çünkü onlara karşı oynamıştım. O yüzden diyebilirim ki; çok güzel bir aile ortamının içine geldim" dedi.



"Herkesle iyi anlaşıyorum"



Takım içinde Brezilyalı oyuncuların bulunmasının kendisi içinde avantaj olduğunu da söyleyen Robinho, "Benim şu ana kadar oynadığım takımlarda kimseyle problemim olmadı. Junior ile iyi anlaşıyoruz. Tabii bu biraz da dilden kaynaklanıyor. Aynı ülke vatandaşıyız ve aynı dili konuşuyoruz. Onunla daha rahat iletişim kurabiliyorum. Ama ben herkesle iyi anlaşıyorum" ifadelerini kullandı.



"Adım adım ilerlemeliyiz"



Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini de belirten başarılı oyuncu, "Şampiyonlar Ligi her profesyonel futbolcunun oynamak istediği bir platformdur. Tabii ben de daha önce burada oynadım. Ama oraya gidebilmemiz için önce şampiyon olmamız lazım. Adım adım gitmemiz lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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