'Robot süpürgeler, evdeki konuşmaları dinlemek için kullanılabilir' - Son Dakika
BBC

'Robot süpürgeler, evdeki konuşmaları dinlemek için kullanılabilir'

19.11.2020 15:32
'Robot süpürgeler, evdeki konuşmaları dinlemek için kullanılabilir', System.String[]

ABD'de Maryland Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, robot süpürgelere sızarak birçok ülkede giderek yaygınlaşan bu cihazların evdeki sesleri kaydetmek için kullanılabileceğini kanıtladığını açıkladı.

ABD'de Maryland Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, robot süpürgelere sızarak birçok ülkede giderek yaygınlaşan bu cihazların evdeki sesleri kaydetmek için kullanılabileceğini kanıtladığını açıkladı.

Bilgisayar uzmanları, sinyal işleme ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak normalde mikrofonları olmayan bu robotları birer kayıt cihazına dönüştürdü.

Araştırmacılar, ışık algılama ve uzaklık ölçme "Lidar" teknolojisi kullanan tüm cihazların, bu yöntemle manipüle edilebileceğini söylüyor.

Singapur Üniversitesi'yle birlikte gerçekleştirilen projeyle ilgili bulgular dün Bilişim Topluluğu ACM'nin bir konferansında paylaşıldı.

'Bilgileriniz, reklam verenlerin eline geçebilir'

Dr. Nirupam Roy, "Hiçbir şey düşünmeden bu cihazları evimize getiriyoruz. Ama çalışmamızla mikrofonları olmamasına rağmen, bu cihazların navigasyon için kullandığı sistemlerini başka bir amaca uygun hale getirebileceğimizi, evdeki konuşmaları dinlemek için kullanabileceğimizi ortaya koyduk" dedi.

Bu cihazlarda kullanılan Lidar teknolojisinde robot süpürge, lazer ışınları yansıtarak yönünü buluyor ve eşyalara çarpmıyor.

Bu teknolojide, sinyalin gidişiyle dönüşü arasındaki zaman farkı temel alınarak uzaklık ölçülüyor. Uzmanlar, robot süpürgelerin odalar için oluşturduğu haritaların sıklıkla bulut sistemlerinde depolandığını ve bunların gizlilik ihlallerine açık olduğunu söylüyor.

Bazı uzmanlar reklam verenlerin, gelir seviyesine ilişkin bir gösterge olarak evin büyüklüğü ve yaşam tarzıyla ilgili ipuçları verebilecek diğer bilgilere erişebileceğine dikkat çekiyor.

Sesler nasıl dinlendi?

Ses dalgaları nesneleri titreştiriyor. Bu titreşimler nesneden yansıyan ışıkta hafif değişime neden oluyor. Casuslukta 1940'lardan beri kullanılan lazer mikrofonlar bu varyasyonları tekrar ses dalgalarına dönüştürüyor. Lazer mikrofonlarında lazer ışınının cam gibi çok düzeylere yansıtılması gerekiyor.

Robot süpürgenin Lidar'ında ise cihaz, lazerle odayı tarıyor ve düzensiz şekil ve yoğunluktaki nesnelerden geri yansıyan ışınları algılıyor.

Süpürgenin sensörünün algıladığı sinyaller ses dalgalarını alabilmek için gerekli olan bilginin çok az bir bölümünü sağlıyor.

Bu nedenle araştırma kapsamında süpürgenin Lidar sisteminin bir mikrofon gibi işlev görmesini sağlayıp sinyalin anlamlı ses sinyallerine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine bakıldı.

Araştırmacılar lazer ışınının pozisyonunu kontrol edebileceklerini ve cihazın navigasyonuna müdahale etmeden algılanan veriyi Wi-Fi aracılığıyla dizüstü bilgisayarlarına aktarabileceklerini göstermek için bir robot süpürgeyi hack'ledi. Sonra iki ses kaynağıyla deneyler yapıldı.

Bunlardan birinde bir kişinin tekrarladığı rakamlar bilgisayarın hoparlöründen odaya verildi, birinde de televizyondan gelen sesler kullanıldı.

Ardından robot süpürgenin navigasyon sisteminin algıladığı, ses kaynağının yakınındaki nesnelerden yansıyan lazer sinyalleri kaydedildi.

Sinyaller insan ve televizyon sesleri için tasarlanan derin öğrenme algoritmalarından geçirildi.

Sistem, araştırmacının tekrarladığı rakamları yüzde 90 doğrulukla bildi.

Televizyondan kaydedilen bir dakikalık ses dosyasında ise doğruluk oranının yüzde 90'dan fazla olduğu görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Maryland Üniversitesi, Robot, TV, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 'Robot süpürgeler, evdeki konuşmaları dinlemek için kullanılabilir' - Son Dakika

BBC

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