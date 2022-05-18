Robotex Turkey Festivali'nden dönen öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
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Robotex Turkey Festivali'nden dönen öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti

18.05.2022 10:02
Robotex Turkey Festivali'nden dönen öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti

Antalya'da 7-8 Mayıs'ta düzenlenen Robotex Turkey Festivali'nde birincilik ve üçüncülük ödülü kazanan Seferihisarlı öğrenciler, Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç'u makamında ziyaret etti.

Antalya'da 7-8 Mayıs'ta düzenlenen Robotex Turkey Festivali'nde birincilik ve üçüncülük ödülü kazanan Seferihisarlı öğrenciler, Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç'u makamında ziyaret etti.

Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İbrahim Mert Kazak ve Çağan Cerit ile İzmir Fen Lisesi öğrencisi Mümtaz Mert Demir, Antalya dönüşünde Ahmet Vehbi Koç ile bir araya eldi.

Öğrencilere ziyaretlerinde, Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Celal Tetik ile Bilim Teknoloji Öğretmeni Süleyman Burçin Şüyun da eşlik etti.

Ahmet Vehbi Koç, öğrencilerin büyük başarıya imza attığını ve onlarla gurur duyduklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Robotex Turkey Festivali'nden dönen öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti - Son Dakika


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