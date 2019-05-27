Son Dakika Haberleri: RockA'dan Yeni Şarkı: Unutulur Her Şey!

RockA'dan Yeni Şarkı: Unutulur Her Şey!

1 saat önce

Geçtiğimiz yıl uzun süren sessizliğini bozarak yeniden sahnelere geri dönüş yapan Türk alternatif rock müziğinin başarılı gruplarından RockA, bu yılın en iddialı şarkılarından biriyle karşımıza çıkıyor.

RockA'dan Yeni Şarkı: Unutulur Her Şey!, System.String[]

Modern sound yapısı ve güçlü sözleri ile dikkat çeken Unutulur Her Şey'in söz ve müziği, aynı zamanda şarkının prodüktörlüğünü de üstlenen grubun solisti Halil Özüpek'e ait. Seksendört grubundan tanıdığımız Tuna Velibaşoğlu'nun gitarları ile konuk olduğu şarkının mix işlemleri İskender Paydaş Stüdyosu'nda Serkan Özyurt, mastering işlemleri ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.

RockA'nın yeni şarkısı Unutulur Her Şey, 24 Mayıs'ta Razaki Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda!

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:15 Kaynak: Bültenler
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