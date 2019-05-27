RockA'dan Yeni Şarkı: Unutulur Her Şey!
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Geçtiğimiz yıl uzun süren sessizliğini bozarak yeniden sahnelere geri dönüş yapan Türk alternatif rock müziğinin başarılı gruplarından RockA, bu yılın en iddialı şarkılarından biriyle karşımıza çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:15 Kaynak: Bültenler
Modern sound yapısı ve güçlü sözleri ile dikkat çeken Unutulur Her Şey'in söz ve müziği, aynı zamanda şarkının prodüktörlüğünü de üstlenen grubun solisti Halil Özüpek'e ait. Seksendört grubundan tanıdığımız Tuna Velibaşoğlu'nun gitarları ile konuk olduğu şarkının mix işlemleri İskender Paydaş Stüdyosu'nda Serkan Özyurt, mastering işlemleri ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.
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