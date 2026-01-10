Rodriguez'den Katar Emiri'ne Teşekkür - Son Dakika
Rodriguez'den Katar Emiri'ne Teşekkür

10.01.2026 07:16
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Maduro ve eşinin hayatta olduğunu bildirdiği için Katar Emiri'ne teşekkür etti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin ülkesine yönelik askeri müdahalesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in hayatta olduğuna dair ilk bilgilerin alınmasına yardımcı olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre Rodriguez, ABD ordusunun Maduro ile eşi Flores'i ülke dışına çıkarmasının ardından, Katar Emiri Şeyh Temim'den Maduro ve eşinin hayatta olduğuna dair bilgi sağlanması için talepte bulunduklarını aktardı.

Rodriguez, "En zor gecenin saatlerinde, Venezuela saldırı altındayken Katar Emiri ve hükümetinin, Cumhurbaşkanı Maduro ve eşi için ilk canlılık kanıtının elde edilmesine yardımcı olduğu için teşekkür etmek istiyorum ve bunun özellikle altını çiziyorum." ifadelerini kullandı.

Katar'ın arabuluculuk çabalarından ve ülkesindeki sorunların çözümüne yönelik destek açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirten Rodriguez, "Venezuela, devletler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde diyalog, diplomasi ve karşılıklı saygının tek meşru yol olduğunu yeniden teyit eden bu dayanışma ve uluslararası sorumluluk jesti için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Rodriguez, Brezilya, Kolombiya ve İspanya liderleriyle telefonda görüştüğünü belirterek, uluslararası hukuk, egemenliğe saygı ve barış temelinde ülkesine destek veren bu ülkelere ayrıca teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Venezuela, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Katar, Son Dakika

Rodriguez'den Katar Emiri'ne Teşekkür

