Rodriguez, FANB'nin Başkomutanı Oldu - Son Dakika
Rodriguez, FANB'nin Başkomutanı Oldu

29.01.2026 10:17
Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Bolivarcı Ordunun başkomutanı olarak tanındı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (FANB) "başkomutanı" olarak tanındı.

Devlet televizyonu VTV, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez'in katılımıyla bir tören düzenlendiğini bildirdi.

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin 5 Ocak'ta Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenen Rodriguez'i "başkomutan" olarak tanıdığı duyuruldu.

Törende konuşan Savunma Bakanı Lopez, Rodriguez'e "komutan asası"nı teslim ederek, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Geçici Devlet Başkanı olarak Rodriguez'e mutlak sadakat ve itaat yemini ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Cabello ise Rodriguez'e "mutlak sadakati"ni dile getirerek, "Ulusal anayasaya ve Geçici Devlet Başkanı'na sadakatimiz mutlaktır çünkü onun yönetimini savunmanın, hükümetin devamlılığını ve Venezuela halkının bütünlüğünü savunmak anlamına geldiğini anlıyoruz." diye konuştu.

Rodriguez de "Başaracağız, geleceği savunmak ve kalıcı barışı garanti altına almak için hep birlikte ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsim vermeden muhalif lider Maria Corina Machado'nun ABD ile işbirliği yapmasını eleştiren Rodriguez, "Buraya Cumhuriyet'in barış ve huzuruna zarar vermek için giremeyecekler. Kanun olacak, adalet olacak. Anlaşmaya hazırız, diyaloğa hazırız ancak halkımıza saldırmaları, onlara şantaj yapmaları ve haraç kesmeleri için nükleer güçlerin kapısını çalanların yeni bir saldırısına izin vermeye niyetimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Rodriguez, ABD saldırısından 3 hafta sonra Venezuela'nın siber savunma ve güvenliği için bir ofis kurulacağını duyurdu. Bilim ve Teknoloji Bakanı Gabriela Jimenez'in söz konusu süreci yöneteceğini kaydeden Rodriguez, "Talihsizliklerden ders çıkarmalıyız, anlamalıyız." açıklamasını yaptı.

Rodriguez, 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanı olmuştu

Delcy Rodriguez, ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Yaptığı açıklamada Rodriguez, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Delcy Rodriguez, Venezuela, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

