Rojin Kabaiş'in Ölümündeki Kan Buluntusu Tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rojin Kabaiş'in Ölümündeki Kan Buluntusu Tartışılıyor

Rojin Kabaiş\'in Ölümündeki Kan Buluntusu Tartışılıyor
14.11.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rojin Kabaiş'in atletinde bulunan kanın kimseye ait olmadığı açıklandı. Aile adalet istiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra kayboldu. Kabaiş'ten haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Rojin'in cansız bedeni, 15 Ekim'de İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi.

ROJİN'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Raporda, Rojin'in göğüs bölgesinden alınan 'Sternal bölge' ve 'intra vajinal 5' olarak adlandırılan vajina iç bölgesinden alınan örneklerde, ölenin DNA'sıyla karışık halde 2 farklı erkek kişiye ait DNA profili tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine cenazeye, olay yerinden Van Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne götürülmesi ve otopsi sürecinde müdahalede bulunduğu değerlendirilen toplam 134 kişiden DNA örneği alındı. Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporda, alınan örneklerin yapılan incelemede, bulunan 2 DNA örneğiyle uyuşmadığının tespit edildiği, bulaş tespit edilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

"KATİLLERİN İZİ VAR AMA TUTUKLU YOK"

Kızı Rojin'in atletinde ayrıca kan izinin de bulunduğunu belirten Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:"13 aydır biz bu acıyı çekiyoruz. Dosya neden bu hale geldi ve neden bu kadar eksik yürütülüyor? Dün Van'dan geldik. Avukatlarımızla beraber Cumhuriyet başsavcısı ile görüştük. Çalışmaların hızlandırılmasını rica ettik. Telefonun neden açılmadığını sorduk. Bize önce Portekiz'e daha sonra İspanya'ya göndereceklerini söylediler. Katillerin izi var ama tutuklu yok.

"ROJİN'İN ATLETİNDEKİ KANIN BAŞKA BİR KADINA AİT OLDUĞU SÖYLENDİ"

Rojin'in üzerinden 2 erkek DNA'sı çıktı. Daha sonra 134 kişiden DNA alındı. Eşleşmedi ve bulaş olmadığı kesinleşti. Rojin'in atletinde kan tespit edildiği daha önce bize söylenmişti. Rojin'in olma ihtimali üzerinde durdular. Fakat bize söyledikten 20 gün sonra tekrar Van'a gittik. Rojin'in atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu bize söylendi. Ben başsavcıya üniversitedeki bütün erkekler, Çardakçı ve Molla Kasım köyündeki tüm erkeklerden DNA tespiti yapılması için ricada bulundum. Bu konuda kimse yanlış anlamasın ama yapılması gereken budur. Çünkü telefonu ve cansız bedeni orada bulundu. O kadının kanı kime aittir? Devlet bunu tespit edebilir. Dayanacak gücüm kalmadı. Bunlar kimse tespit etsinler ve en ağır cezayı versinler" diye konuştu.

"TESPİTİNİN YAPILMASI GEREKİYOR"

Ailenin avukatı Zeynep Demir, saptanan kandan alınan örnekle kimlik tespitinin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Daha önce olan bir kan lekesi, DNA profili bozulduğu için kime ait olduğu ATK'da tespit edilemedi. Kime ait olduğuna dair bir tespit yer almıyor ancak kanın bir kadına ait olduğu kısmı kesin olarak tespit edilmiş. Oradaki çelişkinin giderilmesi için o kanın kime ait olduğunun tespit edilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş'in Ölümündeki Kan Buluntusu Tartışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor
Çorum’da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü
CHP lideri Özel’den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli
Bahis soruşturması kapsamında TBMM’den flaş bir çağrı var: O takımlar küme düşürülsün Bahis soruşturması kapsamında TBMM'den flaş bir çağrı var: O takımlar küme düşürülsün
Vaclav Cerny’den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Affediliyorlar mı Tedesco’dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması
Şehit Astsubay Burak İbbiği’den geriye lunaparkta çekilen bu görüntüler kaldı Şehit Astsubay Burak İbbiği'den geriye lunaparkta çekilen bu görüntüler kaldı

15:40
Babaya son veda Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
15:29
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
15:25
A Milli Takım’da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
15:09
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
14:41
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
13:31
Türkiye şehitlerini uğurluyor Devlet erkanı Ankara’daki törene katıldı
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı
13:09
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 16:56:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Rojin Kabaiş'in Ölümündeki Kan Buluntusu Tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.