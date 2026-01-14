ROKETSAN\'dan Savunma ve Kültür Vurgusu

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Mahmutyazıcıoğlu, savunma için yaptıkları çalışmaların ülkenin bekası, savunması için önemli olduğunu belirterek, "Bu da önemli bir kültürel değer. Önemli olan şey bunu çalışanlarımıza doğru iletişimle aktarabilmek." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de devam ediyor.

Zirve kapsamında moderatörlüğünü ASELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Muhammed Ali Işık'ın yaptığı "İş Ortamında Liderlik ve Kültürün Dönüşümü" başlıklı oturum, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Mahmutyazıcıoğlu, Assessment Systems Kurucusu Levent Sevinç, Adisa Kurucusu Hüseyin Adanalı ve EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Serhat Akmeşe'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mahmutyazıcıoğlu, konuşmasında, roket ve füze gibi deneyimin çok önemli olduğu bir faaliyet alanında çalıştıklarını belirterek, "Türkler olarak biraz oryantal kültüre sahip insanlarız yani yaptığımız işte dertleniyoruz. O iyi olunca seviniyoruz, kötü olunca üzülüyoruz, onunla yatıyoruz, onunla kalkıyoruz. O bizim bir parçamız oluyor. Bir Batılı gibi işi ele almıyoruz." diye konuştu.

İşin yaşamın bir parçası haline geldiğini aktaran Mahmutyazıcıoğlu, Türklerin iş yapma kültürünün farklılığının çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Mahmutyazıcıoğlu, bir diğer önemli konunun yapılan işin özelliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için baktığımızda, biz savunma için bir şey yapıyoruz. Savunma için yaptığımız çalışmalar, ülkenin bekası, savunması için önemli bir şey. Bu da önemli bir kültürel değer. Önemli olan şey bunu çalışanlarımıza doğru iletişimle aktarabilmek. Sadece bir şeyi al, bunu yap, sonra getir değil de o işi yaptığında ne öneme sahip olduğunu arkadaşlara anlatabilirsek, büyük resmi onlara gösterebilirsek o işi yapar hale geliyorlar."

Bu noktada yöneticilere düşen görevin, yapılan işin vatanın bekası için ne anlama geldiğini anlatarak çalışanları paydaş haline getirmek olduğunu vurgulayan Mahmutyazıcıoğlu, "Paydaş haline geldiklerinde zaten sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan onu kendi kendine çözer hale gelebiliyorlar." dedi.

"Çeviklik, esneklik ve dayanıklılık öne çıkan üç temel unsur"

Assessment Systems Kurucusu Levent Sevinç ise liderlik yaklaşımlarında son dönemde üç temel unsurun öne çıktığını belirterek, bu unsurların çeviklik, esneklik ve dayanıklılık olduğunu söyledi.

Bu unsurların daha altında yatan başka bir yetkinlik olan öğrenme çevikliğine değinen Sevinç, öğrenme çevikliğinin sadece öğrenmeye açık olmak değil, deneme yanılma cesaretine sahip olmayı da içerdiğini dile getirdi.

Sevinç, 2020 yılında 2025 için tahmin yapıldığında yapay zeka ile otomasyonun o zaman düşünülemeyeceğini belirterek, "Gelinen noktada hayatımıza yapay zeka girdi. Aslında yeterince hızlı da giremedi. Yeterince hızlı girememesini sağlayan şey de bir taraftan kurumların yapısı bir taraftan da insanların direnci." değerlendirmesinde bulundu.

Örneğin finans alanında çalışan birisinin yapay zekayla bilanço yapmasıyla bu bilgisinin gideceğini düşündüğünü anlatan Sevinç, "O yüzden burada bir direnç de var. Kurumların yapısal sorunları da var. Şirketler yapay zekayı herkese de açamıyor etkili kullansın diye, çünkü bir sürü yasal konu da var." diye konuştu.

"Yapay zekayı koşulsuz kullanarak yetkinliklerimizin körelmesine yol açma riskimiz olabilir"

Adisa Kurucusu Hüseyin Adanalı da üretim ekiplerinin biraz tasarım ekiplerinin gerisinde kaldığını belirterek, bunun da kırılması gerektiğini ifade etti.

Yöneticilerin ve mühendislerin makro planlamaya, metot ve süreç iyileştirmeye, sıçramalı iyileştirmelere odaklanması gerektiğini aktaran Adanalı, "Beraberinde teknolojik birçok gelişim var, bunlara da odaklanmaları gerekiyor." dedi.

Adanalı, Türkiye'nin 5 yıl sonra otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi gibi belki de onlardan daha güçlü savunma yan sanayisini oluşturacağını belirterek, bu konuda çok hevesli firmalar olduğunu vurguladı.

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Serhat Akmeşe de bir yöneticinin yapay zekayı kullanabilmesi için gerçekten yapay zeka sisteminin nasıl düşündüğünü ve arkasındaki algoritmayı anlaması ve ona güvenmesi gerektiğini söyledi.

Yöneticilere, çok hızlı gelişen yapay zekanın, yeteri kadar şeffaf ve güvenilir olduğunu aktaramamış olabileceklerini anlatan Akmeşe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kırılganlıklardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta bir risk var yapay zekayla beraber. Bunu yetenek erozyonu ya da aşırı güven olarak da değerlendirebiliriz. Yapay zekayı koşulsuz olarak kullanarak aslında belli yetkinliklerimizin körelmesine de yol açma riskimiz olabilir. Savunma sanayisinde çok büyük şirketlerimiz var, yapıları itibarıyla çok büyükler. Dolayısıyla birbiriyle bağlantısı olmayan birçok yapay zeka inisiyatifini aynı anda yönetmek durumunda kalıyor şirketlerimiz. Bunun getirdiği bir enerji kaybı da var."