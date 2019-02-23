Rolls-Royce Trent Xwb Motorları 1,5 Milyar Milden Fazla Yol Kat Etti

Trent XWB'nin üç milyon motor uçuş saatini aşmasıyla birlikte Rolls-Royce Trent ailesi bir kez daha tarih yazdı.

Trent ailesinin en büyük motoru olan Trent XWB, Airbus A350 XWB tipi uçaklarda kullanılıyor. Ayrıca bugün gökyüzündeki en verimli büyük uçak motoru olma özelliğini taşıyor. Trent XWB ilk uçuşundan bu yana 1,5 milyar milden fazla yol kat etti. Bu mesafe, sekiz kez güneşe seyahat edip dünyaya geri dönmeye eş değer bir mesafe. Trent XWB, 450'den fazla rotada dünya çapında 99 şehri birbirine bağlıyor. Hizmete girdiği günden bu yana tarifeli kalkış saatinde %99,9 oranla kalkışa hazır bulunarak kusursuz bir güvenilirlik sunuyor.

Trent XWB dünyanın en kısa sürede en çok satılan geniş gövdeli uçak motoru olma özelliğini taşıyor. Son bir milyon uçuş saatine sadece altı ayda ulaşan program, hızını artırmaya devam ediyor. İlk yolcu uçuşundan bugüne geçen dört yılda 460'tan fazla Trent XWB hizmete girmiş durumda. Bu değerin üç katı kadar motor için 48 müşterinin sipariş vermiş olması hem talebin güçlü bir şekilde devam ettiğine hem de motorun popülerliğinin giderek arttığına ve güvenilirliğinin kanıtlandığına işaret ediyor.