Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı (2)
MÜZEYE NAKLEDİLECEKBolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sütunun müzeye naklinin gerçekleştirileceğini açıkladı.
MÜZEYE NAKLEDİLECEK
Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sütunun müzeye naklinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Roma dönemine ait mezar sütununun sağlıklı bir şekilde yerinden alınacağı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu: "İlimiz Merkez Akpınar Mahallesi Aslahaddin Camii güney bahçesinde bulunan ve bağlayıcı harç kullanılarak örülen istinat duvarında büyük oranda gömülü olan Roma Dönemine ait mezar sütununun, bulunduğu yerden alınarak müzeye nakil işlemlerine başlanmıştır. Konu ile ilgili olarak Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı doğrultusunda mezar sütunun bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde alınarak Müzeye nakli amacıyla eserin bulunduğu camiye ait istinat duvarının mülkiyet sahibi Bolu Müftülüğü'nden alınacak muvafakat sonrası müzeye nakil işlemi gerçekleştirilecektir."
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:45 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi