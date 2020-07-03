Roma'nın efsane futbolcusu De Rossi, Fiorentina'nın başına geçti
İtalyan ekibi Roma'nın efsaneleri arasında yer alan Daniele De Rossi, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da teknik direktörlük görevine getirildi.
Roma'da efsane futbolcular arasına adını yazdıran İtalyan eski futbolcu Daniele De Rossi, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu.
Bu sezon istediği başarıları elde edemeyen Floransa ekibi, teknik direktör Giuseppe Iachini ile yollarını ayırma kararı almıştı. Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina'yı gelecek sezon Roma'nın efsane futbolcularından Daniele De Rossi çalıştıracak.
17 YIL ROMA FORMASI GİYDİ
18 yıllık kariyerinin 17 yılını Roma'da geçiren 36 yaşındaki Daniele De Rossi, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors formasıyla futbola veda etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:26
Son Dakika › Spor › Roma'nın efsane futbolcusu De Rossi, Fiorentina'nın başına geçti - Son Dakika Spor
Son Dakika 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:36 Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı 17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:39 Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!