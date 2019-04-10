Roman Müzisyenlerin Hayatı Foto-belgesel Oldu

MERSİN'de 'Dokuz-Sekiz' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

MERSİN'de 'Dokuz-Sekiz' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Kentte yaşayan Roman müzisyenleri konu alan sergi, 14 Nisan'a kadar gezilebilecek.



Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından verilen EFIAP-Bronce (EFIAP/b) unvanlı Prof. Dr. Murat Ünal ile AFIAP unvanlı Ali Naci Taşçı'nın, Turgutreis, Bahçe, Kiremithane, Demirtaş, Siteler ve Barış mahallelerinde yaşayan Roman müzisyenlerin gündelik hayatlarını konu alan 'Dokuz-Sekiz' adlı 56 fotoğraflık sergisi, Deniz Müzesi'nde açıldı. Ali Rıza Demir'in küratörlüğünde gerçekleşen serginin açılışında konuşan Ali Naci Taş, 12 yıldır fotoğrafla ilgilendiğini belirterek, "Romanları Murat hocamla birlikte çektik. Bu çalışmalarımızı da sergi ile Romanlar ve fotoğraf severlerle paylaştık. Bu sergide Romanlar'a daha çok müzik penceresinden baktık. Aynı zamanda sosyo-ekonomik şartlarını gözlemledik. Romanlar, durağan ve dingin insanlar. Bir bakıma da dışlanmış insanlardır. En rahatsız oldukları ise 'çingene' kelimesidir. Kelimenin kökü 'tehlikeli' anlama geldiği için bu onları rahatsız ediyor. Bu imajın da silinmesi için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle de bu sergiye onlar da ilgi gösterdiler" dedi.



Prof. Dr. Murat Ünal ise Roman davulcuların üzerinden Romanları anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Romanlar sosyo-ekonomik olarak toplumun alt kesiminde yer alıyor. Ancak Mersin'in kültür hayatında çok önemli rolleri var. Düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamasında en özel günlerimizde hep onları istiyoruz. Bu isteğimizin yanında onlar ise çok zorlu bir hayat yaşıyorlar. Onları dışlamadan, toplumun içinde gerektiği değeri vererek, kabullenmemiz gerektiğini düşünerek bu projeyi yaptık. Umarım Mersin'in tarihine de bir katkı sağlamış oluruz" diye konuştu.



- Mersin

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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