'Romantizma' izleyiciyle buluşacak
7 saat önce
Janset Paçal ve Gökçe Özyol'un rol aldığı sezonun iddialı oyunları arasında bulunan 'Romantizma', yarın saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
Janset Paçal ve Gökçe Özyol'un rol aldığı sezonun iddialı oyunları arasında bulunan 'Romantizma', yarın saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.
Murat Dişli, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan'ın kaleme aldığı, Oktay Şenol'un yönettiği Janset ve Gökçe Özyol'un birlikte oynadığı 2 perdelik komedi; yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan bir evlilik hastalığını sahneye taşıyor.
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