Son Dakika Haberleri: Romanya, Maltepe Tiyatro Festivali'ne Tuncer Cücenoğlu oyunuyla katılacak
Son Dakika Güncel Haber

Romanya, Maltepe Tiyatro Festivali'ne Tuncer Cücenoğlu oyunuyla katılacak

2 saat önce

Romanya Queen Mary Tiyatrosu, Tuncer Cücenoğlu'nun "Çığ" oyunuyla 2. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali'nde yer alacak.

Romanya, Maltepe Tiyatro Festivali'ne Tuncer Cücenoğlu oyunuyla katılacak, System.String[]

Romanya Queen Mary Tiyatrosu, Tuncer Cücenoğlu'nun "Çığ" oyunuyla 2. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali'nde yer alacak.

Cücenoğlu'nun dünyada ve Türkiye'de 60'ın üzerinde şehirde sahnelenen oyunu "Çığ", Petru Vutcarau'nun rejisiyle tiyatroseverlerle buluşacak.

Türkçe üst yazı kullanılacak oyun, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 14 Eylül'de sahnelenecek.

Maltepe Belediyesince 11-15 Eylül'de düzenlenecek festivalde ayrıca, 18 Temmuz'da hayatını kaybeden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu adına özel bir ödül de verilerek ve sanatçının 50. yılı kutlanacak.

Festivalde, 21 yetişkin oyunu ve minik tiyatroseverler için 10 farklı oyunun gösteriminin yanı sıra tiyatronun usta isimlerinin katılacağı söyleşiler, konserler, stand-up ve dans gösterileri de düzenlenecek.

Tuncer Cücenoğlu

Oyunları dünyanın birçok ülkesinde sahnelenen yazar, 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve çeşitli Üniversitelerde "Dramatik Oyun Yazarlığı" dersleri de verdi.

Bugüne kadar eserleriyle birçok ödüle değer görülen Cücenoğlu'nun yazarlığının 50. yılı, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Eserleri 34 dile çevrilen, evrensel temaları, hikayeleri ve karakterleriyle dikkati çeken Cücenoğlu'nun oyunları, 40'ın üzerinde ülkede yaygın olarak sahneleniyor.

Romanya, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla düğünde kavga çıktı, damat geceyi karakolda, gelin hastanede geçirdi
Yenikapı'daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:37:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Romanya, Maltepe Tiyatro Festivali'ne Tuncer Cücenoğlu oyunuyla katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]