Rossiya Küba Uçuşlarını Durduruyor

Rus hava yolu şirketi Rossiya'nın yakıt ikmalindeki zorluklar nedeniyle Küba'ya uçuşları geçici olarak durduracağı bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, Rus şirketlerin Küba uçuşlarına ilişkin bilgi verildi.

Rossiya ve Nordwind şirketlerinin Küba'da yakıt ikmali konusunda zorluklar yaşadığına işaret edilen açıklamada, şirketlerin bu nedenle uçuş planlamalarında değişiklikler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Rossiya'nın gelecek günlerde Küba'dan Rus turistlere yönelik tahliye uçuşları gerçekleştireceği ve ardından bu ülkeye uçuşları geçici olarak durduracağı kaydedildi.

Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Trump, 30 Ocak'ta, "ulusal acil durum" ilan ederek, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Donald Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.