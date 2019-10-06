Son Dakika Haberleri: Rotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri buldu
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Rotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri buldu

5 dakika önce

Niğde'de Demirkazık Dağı tırmanışı dönüşünde yollarını kaybeden 2 dağcı, 12 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.

Rotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri buldu, System.String[]

Niğde'de Demirkazık Dağı tırmanışı dönüşünde yollarını kaybeden 2 dağcı, 12 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.


Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na çıkan dağcılar Çağlar Çelik ve Ali Eren Nesanır, zirve tırmanışı dönüşü rotasını kaybedince telefonla durumu arkadaşlarına bildirdiler. Arkadaşlarının yetkililere haber vermesi üzerine dağcıların bulunduğu bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. JAK ve AFAD ekipleri dağcıların bulunduğu alana giderek dağcıları kayboldukları yerde buldu. Kamp alanına getirilen dağcıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Jandarma, Ali Eren, Çamardı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:56 Kaynak: İHA
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