Son Dakika Haberleri: Roth: Brexit Ertelemesi İçin AB'nin Şartları Oluşmadı

Roth: Brexit Ertelemesi İçin AB'nin Şartları Oluşmadı

1 saat önce

– Almanya Avrupa Birliği Bakanı Michael Roth, AB'nin Brexit'in ertelenebilmesi için öne sürdüğü koşulların henüz oluşmadığını söyledi.

Roth: Brexit Ertelemesi İçin AB'nin Şartları Oluşmadı, System.String[]
Almanya Avrupa Birliği Bakanı Michael Roth, AB'nin Brexit'in ertelenebilmesi için öne sürdüğü koşulların henüz oluşmadığını söyledi. Roth Brexit termin süresinin 12 Nisan Cuma günü dolacağını ve Londra'nın AB'nin koşullarına uyum sağladığı takdirde, kısa bir ertelemenin mantıklı olabileceğini belirtti.

Roth yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık hükümeti ve muhalefetinin görüşmelere çok geç başladığını belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:07 Kaynak: DHA

Ekonomi
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