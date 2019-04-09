Roth: Brexit Ertelemesi İçin AB'nin Şartları Oluşmadı
1 saat önce
– Almanya Avrupa Birliği Bakanı Michael Roth, AB'nin Brexit'in ertelenebilmesi için öne sürdüğü koşulların henüz oluşmadığını söyledi.
– Almanya Avrupa Birliği
Bakanı Michael Roth, AB
'nin Brexit'in ertelenebilmesi için öne sürdüğü koşulların henüz oluşmadığını söyledi. Roth Brexit termin süresinin 12 Nisan Cuma günü dolacağını ve Londra
'nın AB'nin koşullarına uyum sağladığı takdirde, kısa bir ertelemenin mantıklı olabileceğini belirtti.
Roth yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık
hükümeti ve muhalefetinin görüşmelere çok geç başladığını belirtti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:07 Kaynak: DHA
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