AK Parti\'ye geçeceği iddia edilen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız\'a ulaşılamıyor

İzmir yerel siyasetinde bir süredir konuşulan belediye başkanlarının parti değiştireceği yönündeki kulis bilgileri yeniden ısındı. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti saflarına katılacağına dair iddialar, yeni gelişmelerle birlikte siyaset gündeminin üst sıralarına yerleşti.

ROZETİ TAKACAĞI TARİH VERİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz’ın ortaya attığı son iddialara göre, Yıldız'ın AK Parti'ye katılımı için takvim netleşti. İddiaya göre Çiğli Belediye Başkanı, 28 Eylül'de düzenlenecek olan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda parti rozetini takacak.

“TELEFONLARA YANIT VERMİYOR”

Son iddiaların ardından Yıldız'ın takındığı tutum ise soru işaretlerini artırdı. Kendisine ulaşmak isteyen Yeni Partili milletvekillerinin ve basın mensuplarının çağrılarına yanıt vermediği öne sürülen Yıldız’ın, telefonlarına gelen aramaları danışmanına yönlendirdiği belirtiliyor.

Onur Emrah Yıldız

"BAŞKANIN ÖZEL VE GİZLİ BİR HATTI VAR AMA BU NUMARAYI PAYLAŞAMAM"

Konuyu sosyal medya hesabından gündeme taşıyan İsmail Saymaz, Yıldız'a ulaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti. Yaklaşık beş saat boyunca dönüş beklemesine rağmen yalnızca danışmanıyla görüşebildiğini belirten Saymaz, danışmanın "Başkanın özel ve gizli bir hattı var ama bu numarayı paylaşamam" şeklinde bir yanıt verdiğini aktardı.

Yıldız'ın, iddialara ilişkin henüz sessizliğini koruyor olması da siyaset kulislerindeki hareketliliği tırmandırıyor.