RSF, ABD'nin Ateşkes Önerisini Kabullendi
RSF, ABD'nin Ateşkes Önerisini Kabullendi

RSF, ABD\'nin Ateşkes Önerisini Kabullendi
06.11.2025 19:01
Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, ABD'nin insani yardım amaçlı ateşkes teklifini kabul etti.

Sudan'da ordu ile çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), ABD'nin insani yardım amaçlı ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 2023'ten beri devam eden çatışmalar devam ediyor.

ABD'NİN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

RSF, yaptığı açıklamada ABD'nin insani yardım amaçlı ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Sudan'da 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda Birleşmiş Milletler verilerine göre 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar 14 milyondan fazla kişiyi yerinden ederken, 375 bin kişi ise açlıktan ölümün eşiğine geldi.

SUDAN'DAN İÇ SAVAŞ

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından geçici hükümet olarak sivil ve askeri gruplardan oluşan bir konsey kurulmuş ve Ağustos 2019'da başbakanlığa Abdullah Hamduk getirilmişti. Ancak Hamduk, 2021 yılı Ekim ayında ordu ve RSF güçleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir darbeyle görevden alınmıştı. Darbenin ardından ağır ekonomik şartlar nedeniyle protestolar patlak vermiş ve ordu ile RSF arasında gerginlikler yaşanmıştı. Ordu ve RSF arasındaki güç mücadelesi sonucu 15 Nisan 2023'te iki taraf arasında çatışmalar başlamıştı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa RSF, ABD'nin Ateşkes Önerisini Kabullendi - Son Dakika

RSF, ABD'nin Ateşkes Önerisini Kabullendi
