RTÜK Başkanı Daniş: "Sürecin, en kritik paydaşlarından biri olduğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, RTÜK bünyesinde yürütülen denetleme ve düzenleme faaliyetleri ile projeleri anlattı. Daniş, "RTÜK olarak bu sürecin, özellikle medya, dijitalleşme ve aile yapısı ekseninde en kritik paydaşlarından biri olduğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında düzenlenen toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Başkanlığında; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile eylem planında sorumluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri hakkında aktarımda bulundu.

Toplantının açış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısının korunmasının toplumsal sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemine dikkat çekerek yürütülen çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla devam edeceğini vurguladı.

"Sürecin, en kritik paydaşlarından biri olduğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin aileyi koruma ve güçlendirmesi yönünde yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi aktardıkları toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, şu sözlere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle hayata geçirilen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bizlere yalnızca kurumsal bir yol haritası değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzu da açık bir şekilde ortaya koymaktadır. RTÜK olarak bu sürecin, özellikle medya, dijitalleşme ve aile yapısı ekseninde en kritik paydaşlarından biri olduğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Konuşmasında dijitalleşme çağında medyanın yalnızca bir iletişim aracı olmadığını, aile yapısını, çocukların gelişimini ve toplumsal değerleri doğrudan etkileyen güçlü bir belirleyici haline geldiğini aktaran Daniş, RTÜK'ün temel yaklaşımının yasaklayan değil, yönlendiren; cezalandıran değil, bilinçlendiren bir denetim anlayışı benimsediğinin paylaşımında bulunarak şöyle konuştu:

"Son beş yılda; 400'ün üzerinde ebeveyn eğitimi gerçekleştirdik, çok sayıda kamu kurumunda medya okuryazarlığı eğitimleri verdik, Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı başta olmak üzere çeşitli kurumsal eğitim portallarına medya okuryazarlığı modüllerini entegre ettik. RTÜK Medya Akademisi kapsamında çocuklara, ebeveynlere, gençlere, yaşlılara ve influencerlara yönelik yaş gruplarına göre kategorize edilmiş, erişilebilir, engelsiz ve sürekli eğitim modelleri geliştirdik."

Medya ve teknolojinin bilinçli kullanımının teşvik edilmesi, dijital bağımlılıkların azaltılması, yaşlıların gelişen teknolojiyi öğrenmeleri ve dijital hizmetlere erişim sağlayabilmeleri amacıyla yaşam boyu öğrenme programları oluşturulduğunu kaydeden Daniş, ekran bağımlılığı, sağlıklı medya kullanım süreleri ve dijital risklerin bu eğitimlerin temel başlıklarını oluşturduğunun altını çizdi.

6112 sayılı Kanun çerçevesinde çocukların ve gençlerin korunmasının RTÜK'ün en hassas olduğu alanlardan biri olduğuna işaret eden Daniş, bu doğrultuda Akıllı İşaretler (Koruyucu Sembol) Sisteminin hem geleneksel yayınlarda hem de dijital platformlarda zorunlu yer verildiğini, dijital platformlarda ebeveyn kontrolü, çocuk profili ve içerik filtreleme uygulamalarının hayata geçirilmesinin yakından takip edildiğini, "İyi Uykular Çocuklar" uygulamasıyla çocukların geç saatlerde zararlı içeriklere maruz kalmasının önüne geçildiğini, çocuk programlarında sağlıksız gıda reklamlarına ise ciddi sınırlamalar getirildiğini dile getirdi.

Son beş yılda RTÜK'e ulaşan şikayetlerin yaklaşık yüzde 60'ının genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması başlığında olduğunu ifade eden Daniş, en çok bildirime konu olan program türünün ise dizi-filmler olduğunu, "2024-2025 döneminde yalnızca aile, çocuk ve gençleri ilgilendiren içerikler nedeniyle 70 müeyyide kararı alındı. İnternet ortamında yayın yapan platformlar da etkin şekilde denetlenmiş; çocuklar için zararlı içerikler kataloglardan çıkarılmıştır" dedi.

RTÜK'ün yalnızca yaptırım uygulayan bir kurum olmadığını vurgulayan Daniş, iyi, doğru ve sorumlu içeriği teşvik eden bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 2025 yılından itibaren hayata geçirilen Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'nin önemli bir adım olduğunu, aile değerlerini güçlendiren ve çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen yapımların artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda aileyi korumanın yalnızca sosyal politikaların değil, medya politikalarının da merkezinde yer alması gerektiğine dikkat çeken Daniş, RTÜK'ün güçlü mevzuat, etkin denetim, yaygın eğitim, teşvik edici uygulamalar ve kurumlar arası güçlü iş birliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği ifade etti.

Toplantının aileler ve çocuklar için hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunan Daniş, kurul çalışmalarına katkı sunan tüm Bakanlara ve kurum temsilcilerine teşekkür etti. - ANKARA