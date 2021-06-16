Üye Girişi
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı

16.06.2021 16:51
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı, System.String[]

Genel Müdürü Celal Korkut da komisyonda sunum yaptı.

Genel Müdürü Celal Korkut da komisyonda sunum yaptı. Korkut, DHA'nın Türkiye'nin hemen her ilçesinde muhabirinin bulunduğunu, her haberi ulusal ve yerel gazete ve televizyonlara servis ederek medya görevini yerine getirdiğini belirtti. Korkut, "Kadına şiddet önlenmesi bizim için çok önemli bir unsur. Bunun için de uzun süredir çalışma yapıyoruz. Yarattığımız ilkelerimiz var. En başta haber yapan muhabir olmak üzere, bölüm şefleri, editörler, haberi servis eden okuyuculara kadar çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.'KAMUOYU OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'Korkut, Manisa'da Şefika Etik adlı kadının eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili gazeteye yansıyan haberi göstererek, "Gazeteler zaman zaman böyle haberler yaparak kadına şiddetin nasıl tehlikeli boyutlara ulaştığını göstermek istiyorlar. Biz ajans olarak hiçbir zaman etik ilkelerin dışında abonelerimize hiçbir zaman böyle bir fotoğraf, böyle bir haber servis etme imkanımız yok, servis de etmeyiz hiçbir zaman. Kadına şiddeti önlemek için derneklerin ve kamu kurumlarının yaptığı çalışmaları takip ederek haberleştiriyoruz, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Şiddet uygulandıktan sonra kurbanın kadın olduğu cinayetlerde şüphelinin ceza indiriminden yararlanmak için ortaya attığı, 'aldatıyordu', 'hakaret etti', 'telefonda mesaj gördüm', 'çocuk senden değil' gibi ifadeleri haberin başlığında veya flaşında vermiyoruz. Bu konuda mağdur kadının yakınları ile görüşüp, olayı daha detaylı bir şekilde, kadına yönelik şiddetin nereden gelip nereye gittiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Tek taraflı haber vermemek için de mutlaka zanlının ifadesini haberin içinde çok fazla büyütmeden vermeye çalışıyoruz. En azından onun savunma hakkını engellememeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.'ÇOK HASSAS DAVRANIYORUZ'Kadına şiddet olaylarında olayın öncesini öğrenmek için mağdurun yakınları, komşuları ve çevredekilerle konuştuklarını söyleyen Korkut, "Şiddet ne zamandan beri devam ediyor, daha önce bununla ilgili çalışma yapılmış mı, bu konuda savcılığa, adli mercilere başvuru var mı, başvuru varsa bununla ilgili neler yapılmış bunları tespit edip bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Kadınla, erkek arasındaki ilişkiyi ifade ederken çok hassas davranıyoruz. 'Sevgilisiydi', 'beraber yaşıyordu' bu tür ifadeleri verirken doğrulatmadan vermemeye çalışıyoruz" diye konuştu.'KESİNLİKLE AÇIK ADINI VERMİYORUZ'Şiddete uğrayan kadının tekrar şiddete uğramaması için haberlerde açık adres veremeye dikkat ettiklerini söyleyen Korkut, ağabeyi tarafından öldürülen Güldünya Tören'in hikayesini anımsattı.Haberlerde, mağdurun yüzünü saklamaya, sesini montajla değiştirmeye çalıştıklarını kaydeden Korkut, "İstismara uğrayan kadının rızası olmaması halinde kesinlikle açık adını vermiyoruz. Mutlaka rumuz olarak veriyoruz. Olay yeri görüntülerinde çocukları ve aile mensuplarını rahatsız edecek boyuttaysa onları servis etmiyoruz ya da yüzlerini mozaikleyerek veriyoruz. Tecavüz iddialarıyla ilgili olarak adli tıp, adli tabip raporu olmadan kesinleşmiş bir rapor olmadığı sürece kesinlikle tecavüzden bahsetmekten kaçınıyoruz" diye konuştu.'KADINLAR SANIK OLDUĞUNDA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ'Konuşması sırasında kocası tarafından işkenceye uğrayan ve eşini öldüren Melek İpek'in fotoğrafını gösteren Korkut, "Kadınların sanık olduğu olaylarda pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve Melek İpek'in fotoğrafını verirken yaşadığını anlatmak için ve içinde bulunduğu durumu anlatmak için yüzü açık verdik. Fikri takip bizim için çok önemli. Melek İpek'in her aşamasını takip ettik. Cezaevinden çocuğuna yazdığı mektubu, ailesinin anlattıkları, kocasının ailesinin anlattıkları ne kadar farklı olsa da biz en detayına kadar aileyle görüşerek verdik. 108 gün sonra Melek İpek tahliye olduktan sonra kızlarıyla buluşturduk onları ve şu anda ailesinin Antalya'daki çiftliğinde kızlarıyla beraber yaşıyor. En azından yaşama yeniden tutunması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.'KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜZDE 40'

Korkut, şiddetin önlenmesi konusunda akademisyenler ve uzmanlarla görüşerek bunu haberleştirdiklerini; bu haberlerin ulusal ve yerel medyada yer almasını sağladıklarını söyledi. Sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevaplandıran DHA Genel Müdürü Korkut, ajansın her kademesinde çok sayıda kadın çalışan olduğunu belirterek, kadın çalışan oranının yüzde 40'a yakın olduğunu belirtti. Korkut, milletvekillerinden gelen "Kadınların başarı hikayelerini haberleştirebilirsiniz" önerilerine ilişkin ise "İnsan hikayelerini mutlaka yapıyoruz. Başarılı kadının hikayesini, fabrikada olsun, tarlada olsun hepsinin mutlaka haberini yapıp yayımlıyoruz" diye konuştu.

- Ankara
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı

Melek İpek, Türkiye, Korkut, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu 17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu Pazartesi günü bir araya gelecek Kabine öncesi Bilim Kurulu toplandı 17:31 Pazartesi günü bir araya gelecek Kabine öncesi Bilim Kurulu toplandı Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak 17:20 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
Telsizle polisi döven saldırganın savunması yok artık dedirtti: Olayları hatırlamıyorum 17:07 Telsizle polisi döven saldırganın savunması yok artık dedirtti: Olayları hatırlamıyorum 20 gün önce kaybolmuştu! Cansız bedeni beton kaplı kuyuda bulundu 16:56 20 gün önce kaybolmuştu! Cansız bedeni beton kaplı kuyuda bulundu Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı 16:37 Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı
Eski eşinin acısına dayanamadı, 16:27 Eski eşinin acısına dayanamadı, "Onun yanına gidiyorum" diyerek intihar etti Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı 16:07 Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Son Dakika Haberleri
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:25 Aliyev kendini tutamayıp oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan alkış tuttu!
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
17:15 Bu akşam Bakü'de heyecan tavan! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i
17:11 Belçika'dan ilginç istihdam! İş arayanlara "Youtuber olma" kursu verilecek
17:07 Telsizle polisi döven saldırganın savunması yok artık dedirtti: Olayları hatırlamıyorum
16:59 Market zinciri Migros, medya işine el attı
16:52 Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı
16:46 Altın gerilemeye devam ediyor! Kilogramı 507 bin liraya düştü
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu         
17:43
Polisin Polisin "dur" ihtarına uymayan maganda, yakalanınca "Ehliyetim yok" dedi         
17:32
Aliyev kendini tutamayıp oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan alkış tuttu! Aliyev kendini tutamayıp oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan alkış tuttu!         
17:26
Bu akşam Bakü'de heyecan tavan! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i Bu akşam Bakü'de heyecan tavan! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i         
17:16
Market zinciri Migros, medya işine el attı Market zinciri Migros, medya işine el attı         
17:00
Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı         
16:53
Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı         
16:32
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü         
16:11
Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu         
16:02
CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti         
15:47
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak         
15:12
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor         
15:03
Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi         
14:44
Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak         
14:23
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 17:49:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement