RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi

11.02.2026 16:10
RTÜK, NOW'da yayınlanan Ay Yapım imzalı ''Kıskanmak'' dizisine, evlilik dışı ilişki ve ihanet temalarının üç bölümde yoğun biçimde işlenmesi nedeniyle ceza verdi. Kararın milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırılık ve aile kurumunu zedeleme gerekçesiyle alındığı açıklandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında NOW ekranlarında yayınlanan "Kıskanmak" dizisiyle ilgili kararını duyurdu. Ay Yapım imzalı dizinin üç bölümünde evlilik dışı ilişki ve ihanet temalarının yoğun şekilde işlenmesini değerlendiren kurul, yayın ilkelerine aykırılık gerekçesiyle kanala yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanmasına hükmetti. Kararı RTÜK Üyesi Tuncay Keser kamuoyuyla paylaştı.

ŞOFÖRÜNDEN HAMİLE KALDIĞI SAHNELER GÜNDEM OLMUŞTU

Dizinin son bölümlerinde Halit'in eşi Mükerrem'in, kocasının kardeşinden hamile kalmasının yanı sıra Nüzhet'in eşi Nalan'ın da Nüzhet'in abisi Halit'ten hamile olduğu sahneler ekrana yansımıştı.

Öte yandan, kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran'ın konağın şoföründen hamile kalması da izleyicilerin tepkisini artıran unsurlar arasında yer almıştı.

Özellikle Mükerrem karakterinin, babalık testinin ardından sevgilisinden hamile kaldığını öğrenince "Allah'ım sana şükürler olsun" şeklindeki sözleri, tepkileri daha da büyütmüştü.

Ekrana gelen bu sahnelerin ardından birçok izleyici sosyal medyada paylaşım yaparak dizinin "Türk aile yapısına zarar verdiğini" savundu ve RTÜK'ü göreve çağırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

