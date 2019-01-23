RTÜK'te Devir Teslim

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Yakışıklı Oyuncu Utku Ateş, Erkenci Kuş'un Kadrosuna Dahil Oldu

Güldür Güldür Show'a Bir Bomba Transfer Daha! Evrim Akın Kadroya Dahil Oldu