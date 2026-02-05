RTÜK Tele2 Haber'e Erişim Engeli Tehdidi - Son Dakika
RTÜK Tele2 Haber'e Erişim Engeli Tehdidi

05.02.2026 14:01
RTÜK, Tele2 Haber'in lisanssız kalması durumunda erişim engeli uygulanacağını bildirdi.

(ANKARA) - RTÜK Üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün Tele2 Haber YouTube kanalını hem internet televizyonu hem de isteğe bağlı yayın lisansı almaya zorladığını, başvuru yapılmaması halinde erişim engeli isteneceğini ve uygulamanın eleştirel yayınları hedef aldığını söyledi.

Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün internet platformlarında yürüttüğü lisanslama sürecinde bu kez Tele2 Haber'i hedef aldığını kaydetti.

Keser, Üst Kurulun en fazla yaptırım uyguladığı kanallardan biri olan TELE1'e kayyım atanmasının ardından, çalışanların yayın çizgisini ve çok sesli habercilik anlayışını sürdürmek amacıyla kurduğu Tele2 Haber YouTube kanalına çifte lisans zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Keser, RTÜK'ün Tele2 Haber için hem "internet ortamından televizyon yayını (İNTERNET-TV)" hem de "internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (İNTERNET-İBYH)" lisansı alınmasını istediğini aktararak, 72 saat içinde başvuru yapılmaması halinde kanal için erişim engeli talep edileceğini duyurdu.

Daha önce Cumhuriyet TV, Fatih Altaylı, Flu ve BirGün TV gibi eleştirel yayın yapan kanalların da benzer şekilde lisansa zorlandığını hatırlatan Keser, bu uygulamanın takdir yetkisinin hangi yönde kullanıldığını ortaya koyduğunu savundu.

Keser paylaşımında, lisans ücreti yükümlülüğü ve içerik denetimi yoluyla sosyal medya platformlarındaki bağımsız gazetecilik faaliyetlerinin baskı altına alındığını, çoğulculuk ve çok seslilik yerine eleştiri hakkının ortadan kaldırıldığı tek sesli bir sosyal medya düzeninin hedeflendiğini öne sürdü.

Keser, RTÜK'ün bu kararına ilişkin karşı oy yazısında, "Bireysel iletişim kapsamında içerik paylaşan YouTube uzantılı URL adresleri için internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti (İnternet-İBYH) yayın lisansı alması gerektiğine ilişkin Üst Kurul kararı; hukuki zeminden yoksundur, ölçüsüzdür, basın ve ifade özgürlüğünü daraltıcı niteliktedir. Üst Kurulun internet yayınları ile ilgili yetki sınırı, ucu açık hale getirilmekte, belirlilik ilkesi ve hukuki öngörülebilirlik yok edilmektedir. Söz konusu kararlarla; internet alanındaki çok sesliliğin hedef alındığı, özgürlük alanının daraltılmaya çalışıldığı açıktır. 6112 sayılı Kanun ile verilen 'düşünce çeşitliliğini' sağlama görevinin tersine, internet ortamındaki bağımsız gazetecilik ve ifade özgürlüğü, maddi ve idari külfet ile nesnellikten uzak bir denetim getiren lisans süreçleriyle cendereye alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Son Dakika

