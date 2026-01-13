RTÜK'ten Çocukları Koruma Müeyyideleri - Son Dakika
RTÜK'ten Çocukları Koruma Müeyyideleri

13.01.2026 18:16
RTÜK, 2024-2025 döneminde çocuklar için 70 müeyyide aldı; zararlı içerikler kataloglardan çıkarıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "2024-2025 döneminde yalnızca aile, çocuk ve gençleri ilgilendiren içerikler nedeniyle 70 müeyyide kararı alındı. İnternet ortamında yayın yapan platformlar da etkin şekilde denetlenmiş; çocuklar için zararlı içerikler kataloglardan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Başkanlığında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan Daniş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın toplumsal sorumluluğu da ortaya koyduğunu belirterek, RTÜK'ün medya, dijitalleşme ve aile yapısı ekseninde sürece katkı sunduğunu ifade etti.

Daniş, Dijitalleşme çağında medyanın yalnızca bir iletişim aracı olmadığını, aile yapısını, çocukların gelişimini ve toplumsal değerleri doğrudan etkileyen güçlü bir belirleyici haline geldiğini söyledi.

RTÜK'ün temel yaklaşımının yasaklayan değil, yönlendiren, cezalandıran değil, bilinçlendiren bir denetim anlayışı olduğunu ifade eden Daniş, şunları kaydetti:

"Son beş yılda, 400'ün üzerinde ebeveyn eğitimi gerçekleştirdik, çok sayıda kamu kurumunda medya okuryazarlığı eğitimleri verdik, Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı başta olmak üzere çeşitli kurumsal eğitim portallarına medya okuryazarlığı modüllerini entegre ettik. RTÜK Medya Akademisi kapsamında çocuklara, ebeveynlere, gençlere, yaşlılara ve influencerlara yönelik yaş gruplarına göre kategorize edilmiş, erişilebilir, engelsiz ve sürekli eğitim modelleri geliştirdik."

"Çocuklar için zararlı içerikler kataloglardan çıkarılmıştır"

Medya ve teknolojinin bilinçli kullanımının teşvik edilmesi, dijital bağımlılıkların azaltılması, yaşlıların gelişen teknolojiyi öğrenmeleri ve dijital hizmetlere erişim sağlayabilmeleri amacıyla yaşam boyu öğrenme programları oluşturulduğunu kaydeden Daniş, ekran bağımlılığı, sağlıklı medya kullanım süreleri ve dijital risklerin bu eğitimlerin temel başlıklarını oluşturduğunun altını çizdi.

6112 Sayılı Kanun çerçevesinde çocukların ve gençlerin korunmasının RTÜK'ün en hassas olduğu alanlardan biri olduğuna işaret eden Mehmet Daniş, bu doğrultuda "Akıllı İşaretler Sistemi"nin hem geleneksel yayınlarda hem de dijital platformlarda zorunlu yer verildiğini, dijital platformlarda ebeveyn kontrolü, çocuk profili ve içerik filtreleme uygulamalarının hayata geçirilmesinin yakından takip edildiğini, "İyi Uykular Çocuklar" uygulamasıyla çocukların geç saatlerde zararlı içeriklere maruz kalmasının önüne geçildiğini ve çocuk programlarında sağlıksız gıda reklamlarına ise ciddi sınırlamalar getirildiğini aktardı.

Son beş yılda RTÜK'e ulaşan şikayetlerin yaklaşık yüzde 60'ının genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması başlığında olduğunu ifade eden Daniş, en çok bildirime konu olan program türünün ise dizi filmler olduğunu belirtti. Daniş, "2024–2025 döneminde yalnızca aile, çocuk ve gençleri ilgilendiren içerikler nedeniyle 70 müeyyide kararı alındı. İnternet ortamında yayın yapan platformlar da etkin şekilde denetlenmiş, çocuklar için zararlı içerikler kataloglardan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün yalnızca yaptırım uygulayan bir kurum olmadığını vurgulayan Daniş, iyi, doğru ve sorumlu içeriği teşvik eden bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Daniş, bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 2025 yılından itibaren hayata geçirilen Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'nin önemli bir adım olduğunu, aile değerlerini güçlendiren ve çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen yapımların artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Aileyi korumanın yalnızca sosyal politikaların değil, medya politikalarının da merkezinde yer alması gerektiğine dikkati çeken Daniş, RTÜK'ün güçlü mevzuat, etkin denetim, yaygın eğitim, teşvik edici uygulamalar ve kurumlar arası güçlü iş birliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel

SON DAKİKA: RTÜK'ten Çocukları Koruma Müeyyideleri
