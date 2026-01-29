RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı

29.01.2026 13:22
RTÜK, sahte bağış taleplerine karşı radyo ve televizyon kuruluşlarını uyardı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yapılan sahte yardım ve bağış taleplerine karşı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarını uyardı. Kurum, söz konusu aramaların dolandırıcılık girişimi olduğunu vurguladı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının telefonla aranarak RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adının kullanıldığı ve çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi ya da RTÜK personeli olarak tanıtan kişilerin yaptığı bu aramalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

RTÜK, söz konusu taleplerin tamamının dolandırıcılık girişimi olduğunu belirterek, sahte aramaları yapan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve adli süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

