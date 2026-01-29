RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı

29.01.2026 13:39
RTÜK, adı kullanılan dolandırıcılık girişimlerine karşı radyo ve televizyon yayıncılarını uyardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve televizyon yayıncılarına kurumun ve RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, RTÜK ve RTÜK Başkanı Daniş'in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK Başkanı Daniş'in adı kullanılarak telefonla arandığı, "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA

