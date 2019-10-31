RTÜK Üst Kurulu CHP kontenjanıyla üye olan Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü
6 saat önce
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısının ardından CHP kontenjanından üye olmuş olan Faruk Bildirici'nin 2’ye karşı 6 oyla üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısının ardından CHP kontenjanından üye olmuş olan Faruk Bildirici'nin 2'ye karşı 6 oyla üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.
Bildirici durumu sosyal medyadan duyurarak böyle bir uygulamanın kurumun 25 yıllık tarihinde ilk kez meydana geldiğini ve hukuksuz olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:52
RTÜK, Faruk Bildirici'yi "Tarafsızlığı zedelediği" gerekçesiyle üyelikten çıkardı CHP'li Torun, İstanbul Boğazı'nda yapılmak istenen yetki devrine tepki gösterdi Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu Ece Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu?" deyip bu görüntüye tepki gösterdi