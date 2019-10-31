Son Dakika Haberleri: RTÜK Üst Kurulu CHP kontenjanıyla üye olan Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü
Son Dakika Dünya RTÜK Üst Kurulu CHP kontenjanıyla üye olan Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü

RTÜK Üst Kurulu CHP kontenjanıyla üye olan Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısının ardından CHP kontenjanından üye olmuş olan Faruk Bildirici'nin 2’ye karşı 6 oyla üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.

RTÜK Üst Kurulu CHP kontenjanıyla üye olan Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısının ardından CHP kontenjanından üye olmuş olan Faruk Bildirici'nin 2'ye karşı 6 oyla üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.


Bildirici durumu sosyal medyadan duyurarak böyle bir uygulamanın kurumun 25 yıllık tarihinde ilk kez meydana geldiğini ve hukuksuz olduğunu açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Faruk Bildirici, TV, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:52 
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