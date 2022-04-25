Ruanda Devlet Başkanı Kagame, 4 yıl aradan sonra Uganda'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ruanda Devlet Başkanı Kagame, 4 yıl aradan sonra Uganda'ya ziyaret gerçekleştirdi

25.04.2022 11:04
Ruanda Devlet Başkanı Kagame, 4 yıl aradan sonra Uganda'ya ziyaret gerçekleştirdi

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, komşu ülke Uganda ile ilişkilerin yeniden düzelmesinin ardından 4 yıl sonra ilk defa bu ülkeyi ziyaret etti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, komşu ülke Uganda ile ilişkilerin yeniden düzelmesinin ardından 4 yıl sonra ilk defa bu ülkeyi ziyaret etti.

Başkan Kagame, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu, Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın doğum günü yemeğine katılmak üzere Uganda'ya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin ardından 4 yıl sonra yapılan ziyaretle ilgili General Kainerugaba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ruanda'nın büyük komutanı, başkanı ve liderinin doğum günü kutlamasına katılacağını duyurmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Museveni ve Kagame, 1990'lara kadar yakın müttefik olsalar da iki ülke daha sonra karşılıklı casusluk, adam kaçırma ve isyancılara destek suçlamaları yüzünden anlaşmazlığa düşmüştü.

Uganda topraklarında Kagame'yi devirmek isteyen isyancıların varlığı, iki komşu arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açmıştı. Gerilimin artması nedeniyle sınır kapısı 2019'da aniden kapatılmıştı.

Ocak ayına kadar kapalı kalan sınır kapısı, Kainerugaba'nın Ruanda'yı ziyaretinin ardından yeniden açılmıştı.

General Kainerugaba, Kigali ile uzun süredir devam eden düşmanca ilişkilerin onarılmasında kilit bir rol oynadı.

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Togo Cumhuriyeti, Yoweri Museveni, Ruanda, Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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