Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları ilişkileri normalleştirmek için bir araya geldi - Son Dakika

Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları ilişkileri normalleştirmek için bir araya geldi

20.10.2020 18:27
Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları ilişkileri normalleştirmek için bir araya geldi, System.String[]

Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için bir araya geldi.

Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için bir araya geldi.

Sınır bölgesi Nemba-Gasenyi'daki görüşme sonrası Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, "Bu görüşme, iki komşu ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi amacıyla atılmış tarihi bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Bakanlar, ilişkilerin yeniden canlandırılması noktasında kararlı olduklarını açıkladı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Burundi güvenlik güçleriyle muhalifler arasında 2015'te Bujumbura'daki çatışmalar sonrası gerilmişti.

Burundi hükümeti, Ruanda'nın muhaliflere destek verdiğini iddia etmiş, Ruanda ise bu iddiayı reddetmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi, Ruanda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları ilişkileri normalleştirmek için bir araya geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'le karşılaşacak Leipzig'de Amadou Haidara koronavirüse yakalandı Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı Durak dışında inmek isteyen yolcu, seyir halindeki otobüsün frenine bastı Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu         
17:39
Koca, boşanma davasının görülmesine yarım saat kala eşini bıçakladı Koca, boşanma davasının görülmesine yarım saat kala eşini bıçakladı         
16:55
Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı         
16:36
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz         
13:45
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 18:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları ilişkileri normalleştirmek için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei