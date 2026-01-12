Rubio'dan Barrot ve Kombos ile Önemli Görüşmeler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmelere ilişkin yapılan açıklamaya göre, Rubio ile Kombos, İran'da yönetime karşı yürütülen geniş çaplı protestoları ve Karayipler'deki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını ele aldı.

İkili, GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığı sürecindeki ABD-AB ortak önceliklerini de masaya yatırdı.

Rubio, Barrot ile de İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya ilişkin askeri operasyonu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları görüştü.