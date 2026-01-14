Rubio: Venezuelalıların Durumu Belirsiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador'daki hapishaneye gönderilen 100'den fazla Venezuelalının nerede olduğunun bilinmediğini belirterek bu kişilere ilişkin herhangi bir duruşmanın, ABD'nin Venezuela'daki çıkarlarına zarar verebileceğini savundu.

The Hill gazetesinin haberine göre, Rubio, mahkemenin önce El Salvador'daki hapishaneye gönderilen, sonra ülkelerine iade edilen Venezuela vatandaşlarının "ya ABD'ye geri getirilerek ya da duruşmaları görülerek adil yargılanma haklarının tanınması" yönündeki kararı üzerine federal hakime beyan sundu.

Dün akşam sunulan beyanda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu kişilerin nerede olduğunu bilmediğini dile getiren Rubio, söz konusu kişiler hakkındaki herhangi bir duruşmanın "Venezuela'daki ABD dış politika çıkarlarına maddi zarar verebileceğini" ileri sürdü.

Rubio, "O zamanlar rejimin bu kişileri serbest bıraktığını anlamıştık. Zamanın geçmesiyle birlikte ABD hükümeti onların nerede olduklarını, herhangi birinin Venezuela'yı terk edip etmediğini veya rejimin daha sonra herhangi birini tekrar gözaltına alıp almadığını bilmiyor ve bilmesinin de bir yolu yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından, ülkedeki durumun belirsizliğini koruduğunu kaydeden Rubio, "Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez rejiminin içindeki unsurlarla sürekli, yoğun ve son derece hassas bir ilişki" kurulması gerektiğini vurguladı.

El Salvador'daki Venezuelalılar

Trump yönetimi, Mart 2025'te El Salvador'daki hapishaneye Venezuela vatandaşlarını göndermeye başlamıştı.

Başkent Washington'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, Aralık 2025'te önce El Salvador'daki hapishaneye gönderilen, sonra ülkelerine iade edilen Venezuela vatandaşlarının ya ABD'ye geri getirilerek ya da duruşmaları görülerek adil yargılanma haklarının tanınması yönünde karar vermişti.

Venezuelalıların, neredeyse hiçbir ön bildiri yapılmaksızın ve itiraz etme fırsatı verilmeksizin ülkeden gönderilmesinin adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini belirten Boasberg, hükümete bu kişiler için 2 hafta içinde plan hazırlama emri vermişti.

Boasberg, sonradan ülkelerine iade edilen bu Venezuela vatandaşlarının ya ABD'ye geri getirilmeleri ya da duruşmalarının mahkemelerce görülmesi suretiyle yasal sürece tabi tutulmalarına hükmetmişti.

40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi

El Salvador'un Tecoluca kentinde yer alan Terör Muhafaza Merkezi (CECOT), 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi kabul ediliyor.

Düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenleri buraya göndermeye başlayan Trump yönetimi, bu kişilerin geri getirilemeyeceğini ve federal mahkemelerin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığını savunuyor.

Trump yönetimi, Mart 2025'te 200'den fazla Venezuela vatandaşını yargı sürecinden geçirmeden CECOT'a göndermiş, Temmuz 2025'te yapılan esir takası kapsamında bu kişiler, Venezuela'ya iade edilmişti.