Rubio: Venezuelalıların Durumu Belirsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rubio: Venezuelalıların Durumu Belirsiz

14.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkililer, El Salvador'daki Venezuelalıların nerede olduğunu bilmiyor ve adil yargılamaları tehlikede.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador'daki hapishaneye gönderilen 100'den fazla Venezuelalının nerede olduğunun bilinmediğini belirterek bu kişilere ilişkin herhangi bir duruşmanın, ABD'nin Venezuela'daki çıkarlarına zarar verebileceğini savundu.

The Hill gazetesinin haberine göre, Rubio, mahkemenin önce El Salvador'daki hapishaneye gönderilen, sonra ülkelerine iade edilen Venezuela vatandaşlarının "ya ABD'ye geri getirilerek ya da duruşmaları görülerek adil yargılanma haklarının tanınması" yönündeki kararı üzerine federal hakime beyan sundu.

Dün akşam sunulan beyanda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu kişilerin nerede olduğunu bilmediğini dile getiren Rubio, söz konusu kişiler hakkındaki herhangi bir duruşmanın "Venezuela'daki ABD dış politika çıkarlarına maddi zarar verebileceğini" ileri sürdü.

Rubio, "O zamanlar rejimin bu kişileri serbest bıraktığını anlamıştık. Zamanın geçmesiyle birlikte ABD hükümeti onların nerede olduklarını, herhangi birinin Venezuela'yı terk edip etmediğini veya rejimin daha sonra herhangi birini tekrar gözaltına alıp almadığını bilmiyor ve bilmesinin de bir yolu yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından, ülkedeki durumun belirsizliğini koruduğunu kaydeden Rubio, "Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez rejiminin içindeki unsurlarla sürekli, yoğun ve son derece hassas bir ilişki" kurulması gerektiğini vurguladı.

El Salvador'daki Venezuelalılar

Trump yönetimi, Mart 2025'te El Salvador'daki hapishaneye Venezuela vatandaşlarını göndermeye başlamıştı.

Başkent Washington'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, Aralık 2025'te önce El Salvador'daki hapishaneye gönderilen, sonra ülkelerine iade edilen Venezuela vatandaşlarının ya ABD'ye geri getirilerek ya da duruşmaları görülerek adil yargılanma haklarının tanınması yönünde karar vermişti.

Venezuelalıların, neredeyse hiçbir ön bildiri yapılmaksızın ve itiraz etme fırsatı verilmeksizin ülkeden gönderilmesinin adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini belirten Boasberg, hükümete bu kişiler için 2 hafta içinde plan hazırlama emri vermişti.

Boasberg, sonradan ülkelerine iade edilen bu Venezuela vatandaşlarının ya ABD'ye geri getirilmeleri ya da duruşmalarının mahkemelerce görülmesi suretiyle yasal sürece tabi tutulmalarına hükmetmişti.

40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi

El Salvador'un Tecoluca kentinde yer alan Terör Muhafaza Merkezi (CECOT), 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi kabul ediliyor.

Düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenleri buraya göndermeye başlayan Trump yönetimi, bu kişilerin geri getirilemeyeceğini ve federal mahkemelerin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığını savunuyor.

Trump yönetimi, Mart 2025'te 200'den fazla Venezuela vatandaşını yargı sürecinden geçirmeden CECOT'a göndermiş, Temmuz 2025'te yapılan esir takası kapsamında bu kişiler, Venezuela'ya iade edilmişti.

Kaynak: AA

El Salvador, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio: Venezuelalıların Durumu Belirsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular
Konyasporlu Adil Demirbağ’dan bahis itirafı Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Korkutan görüntüler Deniz bir günde 50 metre çekildi Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı

15:13
Rabia Karaca’nın ’’Utandım’’ diyerek anlattığı detay: Murat arkadaşımla farklı bir cinsel ilişki yaşadı
Rabia Karaca'nın ''Utandım'' diyerek anlattığı detay: Murat arkadaşımla farklı bir cinsel ilişki yaşadı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 15:44:39. #7.11#
SON DAKİKA: Rubio: Venezuelalıların Durumu Belirsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.