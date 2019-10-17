Rudi Garcia'nın UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali Zafer Sonrası Konuşması
34 dakika önce
2017-18 sezonunda yarı finalde Red Bull Salzburg'u eleyen Olympique Marseille'de maç sonunda büyük bir sevinç vardı. Takımının üstün performansı için onları kutlayan teknik direktör Rudi Garcia, finale kaldıkları için her şeyin bitmediğini vurgulayarak oyuncularını rehavete karşı uyardı.
2017-18 sezonunda yarı finalde Red Bull Salzburg'u eleyen Olympique Marseille'de maç sonunda büyük bir sevinç vardı. Takımının üstün performansı için onları kutlayan teknik direktör Rudi Garcia, finale kaldıkları için her şeyin bitmediğini vurgulayarak oyuncularını rehavete karşı uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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