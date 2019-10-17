Son Dakika Haberleri: Rudi Garcia'nın UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali Zafer Sonrası Konuşması
Son Dakika Spor Rudi Garcia'nın UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali Zafer Sonrası Konuşması

Rudi Garcia'nın UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali Zafer Sonrası Konuşması

34 dakika önce

2017-18 sezonunda yarı finalde Red Bull Salzburg'u eleyen Olympique Marseille'de maç sonunda büyük bir sevinç vardı. Takımının üstün performansı için onları kutlayan teknik direktör Rudi Garcia, finale kaldıkları için her şeyin bitmediğini vurgulayarak oyuncularını rehavete karşı uyardı.

2017-18 sezonunda yarı finalde Red Bull Salzburg'u eleyen Olympique Marseille'de maç sonunda büyük bir sevinç vardı. Takımının üstün performansı için onları kutlayan teknik direktör Rudi Garcia, finale kaldıkları için her şeyin bitmediğini vurgulayarak oyuncularını rehavete karşı uyardı.

Rudi Garcia'nın UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali Zafer Sonrası Konuşması

Red Bull, Salzburg, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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