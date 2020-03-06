Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (2) - Son Dakika

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Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (2)
6 saat önce
İFADESİ ORTAYA ÇIKTIAdana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak, tedavi edilen Sultan Güner'in (57) gözlerini parmaklarını soktuktan sonra oyup, görme yetisini kaybetmesine neden olan N.K.'nin ifadesi ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:18 Kaynak: DHA
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Adana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak, tedavi edilen Sultan Güner'in (57) gözlerini parmaklarını soktuktan sonra oyup, görme yetisini kaybetmesine neden olan N.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Olayın ardından hastaneye gelen polis ekiplerince psikolog eşliğinde ifadesi alınan N.K.'nin, "Bana küfretti ben de iki gözünü çıkardım" dediği öğrenildi.N.K.'nin şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp, hastanede tutulmasına karar verildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner'in ise hastanedeki tedavisi sürdürülüyor.
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