Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (2) - Son Dakika

Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (2)

6 saat önce

İFADESİ ORTAYA ÇIKTIAdana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak, tedavi edilen Sultan Güner'in (57) gözlerini parmaklarını soktuktan sonra oyup, görme yetisini kaybetmesine neden olan N.K.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (2), System.String[]

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak, tedavi edilen Sultan Güner'in (57) gözlerini parmaklarını soktuktan sonra oyup, görme yetisini kaybetmesine neden olan N.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Olayın ardından hastaneye gelen polis ekiplerince psikolog eşliğinde ifadesi alınan N.K.'nin, "Bana küfretti ben de iki gözünü çıkardım" dediği öğrenildi.N.K.'nin şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp, hastanede tutulmasına karar verildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner'in ise hastanedeki tedavisi sürdürülüyor.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:18 Kaynak: DHA
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