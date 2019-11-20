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Ruhsatsız dükkanda kumar oynatıldığı ortaya çıktı
6 saat önce
SANCAKTEPE Sarıgazi'de 2 Kasım Cumartesi günü Sancaptepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında bir dükkanın ruhsatı olmadığı belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:18 Kaynak: DHA
SANCAKTEPE Sarıgazi
'de 2 Kasım Cumartesi günü Sancaptepe İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yaptıkları denetim sırasında bir dükkanın ruhsatı olmadığı belirledi. Ekiplerin dükkanda yaptığı aramalarda 9 dizüstü bilgisayar ve online olarak oynatıldığı belirlenen sanal tombaladan elde edildiği düşünülen 6 bin 745 lira ele geçirildi. Dükkan ekipler tarafından mühürlendi.
Dükkanda kumar oynattığı belirlenen Sevim B.(50), Berna K.(45), Mehmet Abit B.(44) ve Gürcistan uyruklu Tamıla G.(31) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi hakkında 'kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İş yerinde kumar oynadığı sırada yakalanan 9 kişiye de 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.
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