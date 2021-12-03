Ruhsatsız tabancalı, çelik yelekli zanlıya ilginç ceza: 10 gün içinde 3 bin lira ödeme cezası - Son Dakika

Ruhsatsız tabancalı, çelik yelekli zanlıya ilginç ceza: 10 gün içinde 3 bin lira ödeme cezası

ADANA - Adana'da polis tarafından üzerinde ruhsatsız tabanca ve çelik yelek giymiş şekilde yakalanan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 10 gün içinde 3 bin lira ödeme cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' gibi suçlardan kaydı bulunan Hayrettin O. çelik yelek giyip beline ruhsatsız tabanca takarak sokağa çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 'Güven Timleri' ekipleri, Hayrettin O.'nun tavırlarından şüphelenip durdurup arama yapmak istedi. Şahıs polisten kaçınca, yaşanan kovalanama sonucu yakalandı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüpheli Hayrettin O. sorgusunda "Sabah arabamı kurşunladılar. Hasımlarım var, tedbir amaçlı böyle geziyorum" diyerek kendisini savundu. Hayrettin O., 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma' suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 10 gün içinde 3 bin lira ödeme cezası verildi.