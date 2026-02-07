Ruhsatsız Tüfekle Keklik Avına Ceza

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde ruhsatsız otomatik av tüfeği ile vurulmuş 12 kınalı keklik ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişiye 81 bin 441 lira idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbey Mahallesi mevkisinde gerçekleştirdikleri devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, seri numarası kazınmış ruhsatsız otomatik av tüfeği ile tüfekle vurulmuş 12 kınalı keklik bulundu. Ele geçirilen malzemelere muhafaza altına alınmak üzere el konuldu. Olayla ilgili M.S.İ. (44) hakkında '4915 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu' ile '2521 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 81 bin 441 lira idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.