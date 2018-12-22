Rum Ana Muhalefet Partisi Akel'den '1974 Katliamı'na Kınama

RUM Ana muhalefet partisi AKEL, 1974 yılında Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde, 126 Kıbrıslı Türkü katleden ve çukurlara gömen Rumları kınayan bir açıklama yayınladı.

RUM Ana muhalefet partisi AKEL, 1974 yılında Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde, 126 Kıbrıslı Türkü katleden ve çukurlara gömen Rumları kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "faşistlerin toplu katliamının kurbanı olan 126 kişi asker değil, çoğu kadın ve çocuk olan korumasız sivil yurttaşlardı. Bu insanlardan çoğunun katledilmelerinden önce tecavüze ve şiddete uğradıkları da dikkate alındığında yaşananların daha da dehşet verici ve ürpertici olduğu görülmektedir" denildi. Rumlar tarafından çukurlara gömülen 126 Türk'ten 15'inin kimlik tespitleri yapılmıştı. İçlerinde 4 yaşında bir çocuğun da olduğu 15 Kıbrıslı Türk için 44 yıl aradan sonra cenaze töreni düzenlenmişti.



'ÖNCE TECAVÜZ, SONRA KATLİAM'



Rum EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde EOKA-B'nin vahşetinin kurbanı 15 Kıbrıslı Türkün cenaze töreni şovenizmin yurdumuzda yaşayan trajedinin en temel nedenlerden biri olduğunu hepimize hatırlatmaktadır. Kurbanların ailelerine, yakınlarına, dostlarına ve köylülerine AKEL olarak en içten taziyelerimizi ifade ediyoruz. EOKA-B'ci faşistlerin bu üç köydeki toplu katliamının kurbanı olan 126 kişi asker değil, çoğu kadın ve çocuk olan korumasız sivil yurttaşlardı. Bu insanlardan çoğunun katledilmelerinden önce tecavüze ve şiddete uğradıkları da dikkate alındığında yaşananların daha da dehşet verici ve ürpertici olduğu görülmektedir. EOKA-B şovenizminin yol açtığı kanlı olaylar ve özellikle 14 Ağustos 1974'teki somut katliam daha sonrasında yaşanan katliam ve cinayetler dizisinin temel nedeni oldu. Kurbanları ister Kıbrıslırum, ister Kıbrıslıtürk sivil olsun, şovenizmin bütün cinayetlerini AKEL bir kez daha mahküm edip kınamaktadır. Geç mişin yaralarını cesaretle sarmak ve barış içerisinde bir gelecek inşa etmek isteyen herkesin bu kınamayı yapması gerekir. Aynı zamanda tarihinin karanlık sayfalarının tekrarlanmasını istemeyen bir toplumun da şovenizme ve onu bugün yeniden üreten ideolojilere karşı mücadele etmesi gerekir." - Karahasan

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