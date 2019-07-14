Son Dakika Haberleri: Rum basını: "Fatih sondaj gemisi 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu"
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Rum basını: "Fatih sondaj gemisi 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu"

14 saat önce

Güney Kıbrıs basını, Türk Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu iddia etti.

Rum basını:
Güney Kıbrıs basını, Türk Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu iddia etti.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Phileleftheros isimli yayın kuruluşu Kıbrıs açıklarında arama faaliyetlerine devam eden Fatih gemisinin, doğalgaz rezervi bulduğunu iddia etti. Basın kuruluşu, bulunan rezervin yaklaşık 170 milyar metreküp olduğunu ileri sürdü. Ayrıca edinilen bilginin adadaki Avrupa Birliği yetkililerinin üye ülke temsilcilerine bilgiyi ulaştırdığını iddia edildi.

Rum basınında yer alan bu iddia Yunanistan, Rusya ve birçok Avrupa ülkesindeki basın kuruluşlarınca son dakika haberi olarak paylaşıldı. - LEFKOŞA
Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Fatih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
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