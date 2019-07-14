Rum basını: "Fatih sondaj gemisi 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu"
14 saat önce
Güney Kıbrıs basını, Türk Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu iddia etti.
Güney Kıbrıs Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
basını, Türk Fatih
sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu iddia etti.
Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Phileleftheros isimli yayın kuruluşu Kıbrıs açıklarında arama faaliyetlerine devam eden Fatih gemisinin, doğalgaz rezervi bulduğunu iddia etti. Basın kuruluşu, bulunan rezervin yaklaşık 170 milyar metreküp olduğunu ileri sürdü. Ayrıca edinilen bilginin adadaki Avrupa Birliği
yetkililerinin üye ülke temsilcilerine bilgiyi ulaştırdığını iddia edildi.
Rum basınında yer alan bu iddia Yunanistan
, Rusya
ve birçok Avrupa ülkesindeki basın kuruluşlarınca son dakika
haberi olarak paylaşıldı. - LEFKOŞA
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