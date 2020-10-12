Son dakika... Rumlar Türk tarafına yürüdü... Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın etti - Son Dakika

Son dakika... Rumlar Türk tarafına yürüdü... Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın etti

12.10.2020 06:03

Son dakika haber... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu, ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı'nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu, ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı'nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı.

Maraş'ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler. Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.

Bölgede Polis ve Askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.

Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri alması üzerine göstericiler Derinya kapısına ulaştı.

Polisin göstericileri uyarısı üzerine yüzlerce Kıbrıslı Türk KKTC sınır kontrol noktasında İstiklal marşı okuyup dağıldı.

KKTC güvenlik güçleri yaşanılan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - LEFKOŞA

Son dakika... Rumlar Türk tarafına yürüdü... Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın etti
Son dakika... Rumlar Türk tarafına yürüdü... Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın etti
Son dakika... Rumlar Türk tarafına yürüdü... Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın etti
Son dakika... Rumlar Türk tarafına yürüdü... Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın etti

Kıbrıs, Rumlar, Türk, Rum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rumlar Türk tarafına yürüdü... Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın etti - Son Dakika

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