Rus Askeri İstihbarat Şefine Suikast Girişimi

Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (GRU) iki numaralı ismi olarak bilinen Korgenaral Vladimir Alekseev, Moskova'da vurularak yaralandı.

Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Alekseev'in evinin önünde birden fazla el ateş açılması sonucu sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı, polis tarafından arandığı aktarıldı. Olay yerinde çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

Ukrayna istihbaratı daha önce Alekseyev'i "uluslararası bir suçlu" olarak nitelendirmişti.

64 yaşındaki Alekseev, 2011'den beri GRU'nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapan ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını denetleyen Rusya'nın en kıdemli askeri istihbarat yetkililerinden biri olarak biliniyor. Alekseev, 2017'de ülkenin en yüksek nişanlarından biri olan "Rusya Federasyonu Kahramanı" unvanına layık görülmüştü. - MOSKOVA