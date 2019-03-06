Son Dakika Haberleri: Rus Askerlere Akıllı Telefon Yasağı

Rus Askerlere Akıllı Telefon Yasağı

50 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri personelin görev esnasında akıllı telefon kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Rus Askerlere Akıllı Telefon Yasağı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri personelin görev esnasında akıllı telefon kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Devlet Duması'nın, Rus askeri personelinin görev sırasında akıllı telefon kullanımını yasaklamasına ilişkin kabul ettiği yasa tasarısı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı. Sosyal medya kullanımının ulusal güvenliği tehdit edebildiği fikrinden yola çıkılan yasa kapsamında Rus askeri personeli artık fotoğraf çekme, video kaydetme ve internete girme özelikleri olan akıllı telefon, tablet gibi cihazları görev sırasında kullanamayacak. Yasa kapsamında Rus askeri personeli ayrıca sosyal medyada, kendileri, iş arkadaşları, çalıştıkları departmanlar ya da görevleri gibi konularda paylaşımda da bulunamayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:31 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Güncel
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