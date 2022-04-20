Rus Bakan konuşurken ABD Hazine Bakanı Yellen, G20 Maliye Bakanları toplantısını terk etti - Son Dakika
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Rus Bakan konuşurken ABD Hazine Bakanı Yellen, G20 Maliye Bakanları toplantısını terk etti

20.04.2022 22:12
Rus Bakan konuşurken ABD Hazine Bakanı Yellen, G20 Maliye Bakanları toplantısını terk etti

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği aktarıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği aktarıldı.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantıları nedeniyle ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. ABD basınında yer alan ve toplantıya aşina olan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, toplantıya çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği ifade edildi.

Toplantıya davetli olarak katılan Ukraynalı yetkililerinde Rusya'nın konuşması sırasında toplantıdan ayrıldığı aktarıldı. Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.

ABD, RUSYA'NIN KATILDIĞI G20 TOPLANTILARINA KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Hazine Bakanı Yellen, 6 Nisan'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamış, bu kararı G20'de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtmişti. Yellen, "Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya'nın G20'den çıkarılmasını istedi ve Endonezya'daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim" demişti.

(İHA)

Rus Bakan konuşurken ABD Hazine Bakanı Yellen, G20 Maliye Bakanları toplantısını terk etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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