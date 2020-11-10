Rus Barış Gücü, Karabağ'da - Son Dakika

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan anlaşma gereği bölgeye gönderilme kararı alınan Rus Barış Güçleri, Dağlık Karabağ'a vardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı. Anlaşmadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı harekete geçerek Dağlık Karabağ'a gönderilecek olan Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına başladı. Rusya barış güçlerinin bulunduğu sekizinci Il-76 tipi kargo uçağı Ulyanovsk'tan, Dağlık Karabağ sınırındaki Goris kentine hareket etti. Uçağa çok sayıda silah ve Rus Devriye Polisi'ne ait devriye araçlarının yerleştirildiği görülürken ilk parti sevkiyatı sabah saatlerinde Goris şehrine ulaştı. Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı bin 960 asker ile 90 zırhlı personel sevkiyatı sırasında bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenilirken, Ermenistan kaynakları gün içerisinde bazı Rus Barış Gücü askerlerinin belirlenen noktalara yerleştiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı sevkiyat sırasında şuana kadar kaç asker ve zırhlı aracın sevk edildiğine dair açıklama yapmazken sevkiyatın anlaşma şartlarına uygun olarak belirli personel ve araç kapasitesine ulaşana kadar devam edeceği öğrenildi.

-İHA-