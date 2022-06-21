Rus gazeteci Muratov, Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için 103,5 milyon dolara sattı - Son Dakika
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Rus gazeteci Muratov, Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için 103,5 milyon dolara sattı

21.06.2022 11:24
Rus gazeteci Muratov, Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için 103,5 milyon dolara sattı

NEW 2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Rus gazeteci Dmitry Muratov, ödülünü Ukraynalı mülteci çocuklar yararına 103,5 milyon dolara sattı.

NEW 2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Rus gazeteci Dmitry Muratov, ödülünü Ukraynalı mülteci çocuklar yararına 103,5 milyon dolara sattı.

Müzayede evi Heritage Auctions, dün, New York'ta Muratov'un Nobel ödülünü açık artırmayla satışa sundu.

Rus gazeteci Muratov'un Ukraynalı çocuklar yararına satışa çıkardığı 2021 Nobel Barış Ödülü, 103,5 milyon dolara alıcı buldu.

Muratov, satışın ardından yaptığı konuşmada, "Çok büyük bir dayanışma olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar büyük bir rakam olmasını beklemiyordum." dedi.

Ödülden elde edilen gelirin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla Ukraynalı mülteci çocuklar yararına kullanılacağı kaydedildi.

Rus gazeteci Muratov'un 103,5 milyon dolara sattığı Nobel ödülü, James Watson'un 2014'te 4,74 milyon dolara satılan ödülünü geride bırakarak bu alanda rekor kırdı.

Heritage Auctions, alıcının bilgilerini açıklamadı.

Muratov, 1993 yılında Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın kurucularından biriydi.

Nobel komitesi, "Novaya Gazeta, bugün Rusya'nın en bağımsız gazetesi ve iktidara karşı temelde eleştirel bir tutum sergiliyor." açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus gazeteci Muratov, Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için 103,5 milyon dolara sattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus gazeteci Muratov, Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için 103,5 milyon dolara sattı - Son Dakika
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